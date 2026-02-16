Ngày 16-2, Công an xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang làm rõ vụ trộm vật tư, thiết bị thi công công trình cao tốc Cần Thơ – Cà Mau qua địa bàn.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản tại tuyến lộ nông thôn (khu vực gần nhà thờ thuộc ấp 8, xã Lương Tâm), công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, lập biên bản và mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc, gồm: Đ.M.K. (SN 2011) và T.P.Đ. (SN 2010).

Nhóm thanh thiếu niên trộm vật tư thi công đường cao tốc

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp vật tư dùng để lắp đặt hàng rào công trình cao tốc tại đoạn đường thuộc ấp 4, xã Lương Tâm.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác định các đối tượng trên cùng một số thanh thiếu niên khác đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình cao tốc đi qua địa bàn xã và khu vực lân cận, xảy ra từ tháng 8-2025 đến giữa tháng 1-2026. Tài sản lấy trộm, các đối tượng bán cho một số cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn.

Công an đã thu hồi 33 cuộn thép gai (tổng trọng lượng 1.766 kg), 10 cuộn thép gai nhỏ (98 kg), 10 trụ hộ lan (320 kg), 10 trụ hàng rào thép gai, 6 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ

Hiện Công an xã Lương Tâm tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm, nhất là các hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước, tài sản phục vụ công trình trọng điểm; đề nghị các cơ sở thu mua phế liệu chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không thu mua tài sản không rõ nguồn gốc.