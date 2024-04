Hai thành phố ở Long An và Sóc Trăng có lãnh đạo mới

Ngày 1-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc ông Thái Đăng Khoa thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (bìa trái) trao quyết định cho ông Thái Đăng Khoa, tân Bí thư Thành ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng – đánh giá ông Thái Đăng Khoa là cán bộ nguồn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch, được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ và được rèn luyện, trưởng thành từ nhiều vị trí, lĩnh vực quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn ông Thái Đăng Khoa thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ TP Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020–2025 đã đề ra.

Cùng ngày. HĐND TP Tân An (tỉnh Long An) khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 11 để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Tân An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.



Kỳ họp đã thông qua tờ trình, danh sách trích ngang người ứng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Tân An khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 là ông Võ Hồng Thảo, Quyền Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu tiến hành quy trình bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Tân An. Kết quả, ông Võ Hồng Thảo được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP Tân An với số phiếu đạt 100%.

Tân Chủ tịch UBND TP Tân An Võ Hồng Thảo (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: Báo Long An

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Hồng Thảo hứa luôn trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn kế thừa, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo thành phố; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và làm việc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao…