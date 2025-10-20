HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Thượng tướng Võ Minh Lương tiếp tục kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian giữ chức vụ của 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung tương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, và Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24-10-2025. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-11-2025. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17-10-2025.

Ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM

(NLĐO) - Thành ủy TP HCM vừa tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải làm thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

Chuẩn y, bổ nhiệm 3 nhân sự

(NLĐO) - Trong tuần từ ngày 11 đến 15-8, nhiều cán bộ được chỉ định, bổ nhiệm hoặc bầu giữ chức vụ mới

UBND TP HCM bổ nhiệm lãnh đạo 10 cơ quan báo, đài trực thuộc

(NLĐO)- Sáng 3-7, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ và công bố quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP HCM.

nhân sự Bộ Quốc phòng Thượng tướng Võ Minh Lương Thượng tướng Lê Huy Vịnh
