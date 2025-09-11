HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hai trận động đất liên tiếp, gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Chỉ trong vòng 1 giờ, có 2 trận động đất xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có 1 trận động lớn 4.5 độ richter.

Sáng 11-9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo 2 trận động đất xảy ra ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 1 giờ 36 phút ngày 11-9, tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 1 trận động đất có độ lớn 4.5 độ richter, ở tọa độ (14.900 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Tiếp đến, lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, cũng tại xã Măng Bút xảy ra một trận động đất khác có độ lớn 2.8 độ, ở tọa độ (14.913 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

2 trận động đất lúc rạng sáng, gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Vị trí 2 trận động đất xảy ra sáng 11-9

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này.

Sáng 11-9, lãnh đạo UBND xã Măng Bút cho biết sau 2 trận động đất, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại tài sản của người dân. "Trận động đất rạng sáng 11-9 khá mạnh, khiến nhiều người dân, cách xa hàng chục km vẫn cảm nhận rõ rung chấn. Đã có một số nhà dân ghi nhận bị hư hại do động đất sáng nay" - lãnh đạo xã Măng Bút thông tin.

Hàng trăm trận động đất đã xảy ra

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng, khiến nhiều công trình, nhà dân bị thiệt hại.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28-7-2024 có độ lớn 5 độ, hay trước đó ngày 23-8-2022 là trận động đất mạnh 4.7 độ.

Ngoài ra, ngày 12-7-2025, tại xã Măng Bút xảy ra trận động đất có độ lớn 3.3 độ, ở tọa độ 14.800 độ vĩ Bắc, 108.257 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. 

Ngày 7-7 và 8-7-2025, tại xã Kon Plông và xã Sơn Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) cũng xảy ra nhiều trận động đất mạnh 3.3 và 2.6 độ.

Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.

