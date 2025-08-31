Hải trình hữu nghị của tàu CSB 8001

Đoàn công tác tàu Cảnh sát biển Việt Nam (tàu CBS 8001) ngày 29-8 đã rời Indonesia, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Cảnh sát biển Indonesia.



Chuyến thăm ý nghĩa

Tàu CSB 8001 - tàu hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam - rời bến tại quân cảng Hải đội 301 (phường Phước Thắng, TP HCM) ngày 21-8, đưa đoàn công tác do đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, làm trưởng đoàn, lên đường thăm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng Cảnh sát biển Indonesia.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu CSB 8001 tới Indonesia trong năm 2025. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025). Đây cũng là bước hiện thực hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước được ký vào năm 2021, thể hiện quyết tâm, thiện chí của hai lực lượng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy và nâng cao hiệu quả phối hợp trên biển.

Sau hải trình hơn 1.000 hải lý, sáng 25-8, tàu CSB 8001 cập cảng Tanjung Priok, thủ đô Jakarta - Indonesia. Buổi lễ đón diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Phó Đô đốc Irvansyah - Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia. Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN; đại tá Nguyễn Tuấn Đức, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và cán bộ, thủy thủ lực lượng Cảnh sát biển Indonesia.

Đón đoàn Việt Nam, Phó Đô đốc Irvansyah khẳng định chuyến thăm là nền tảng để hai lực lượng tiếp tục củng cố lòng tin, xây dựng và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng phát triển; thúc đẩy nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì an ninh, trật tự, an toàn các vùng biển trong khu vực.

Đại tá Nguyễn Trần Đông cho biết việc tàu CSB 8001 đến Indonesia lần này diễn ra trong năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia (1955-2025), là cơ sở góp phần làm sâu sắc hơn kết quả hội nghị song phương giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước; củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực.

Ngay sau lễ đón, sĩ quan và thủy thủ Indonesia đã lên thăm tàu CSB 8001, cùng giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và văn hóa với cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Không khí hữu nghị, cởi mở là minh chứng rõ nét cho tinh thần hợp tác và thiện chí giữa hai lực lượng.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia thể hiện sự hợp tác, xây dựng vùng biển hòa bình và phát triển. Ảnh: ĐỊNH GIANG

Hợp tác bền vững

Ngày 26-8, tại trụ sở Bakamla ở Jakarta, diễn ra Hội nghị song phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia. Hội nghị do Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Chuẩn Đô đốc Didong Rio Duta Purwokuntjoro - Phó Cục trưởng Cục Chính sách và Chiến lược Cảnh sát biển Indonesia, đồng chủ trì.

Trước đó, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia. Trong phát biểu chào mừng, Thiếu tướng Ngô Bình Minh gửi lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của phía Indonesia, đồng thời khẳng định chuyến thăm của tàu CSB 8001 là hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố tin cậy, mở rộng hợp tác, tạo cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm, phối hợp ứng phó với thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, bảo đảm an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tại hội nghị, hai bên cùng điểm lại kết quả hợp tác trong thời gian qua. Trên cơ sở Bản ghi nhớ năm 2021, nhiều hoạt động đã được triển khai hiệu quả như: Chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý tình huống trên biển, tuần tra chung, diễn tập cứu nạn. Đặc biệt, tháng 10-2024, tàu tuần tra Pulau Dana 323 của Indonesia lần đầu tiên thăm Việt Nam, cùng tàu CSB 8001 luyện tập chung tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP HCM), sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương.

Cũng trong năm 2024, hai bên đã gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2027, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện. Ngoài ra, Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã tham dự nhiều hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn ACF do Indonesia tổ chức và hiện nay đã hoàn tất thủ tục chính thức gia nhập cơ chế hợp tác này.

Kết quả hội nghị lần này cho thấy quyết tâm của cả hai bên trong việc triển khai các nội dung hợp tác cho năm 2026, bao gồm: Tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác biển; duy trì tàu thăm, giao lưu, tập huấn, luyện tập chung; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Thiếu tướng Ngô Bình Minh khẳng định kết quả hội nghị là minh chứng rõ nét cho quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai lực lượng, góp phần quan trọng vào gìn giữ vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị trong khu vực.

Indonesia và Việt Nam có chung đường biên giới trên biển, vì vậy việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong bảo đảm an ninh, an toàn trên biển có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình trên biển thời gian qua có xu hướng gia tăng căng thẳng. Sự phối hợp hiệu quả của lực lượng Cảnh sát biển hai nước thời gian qua thể hiện tinh thần "hợp tác vì hòa bình", góp phần xây dựng vùng biển ổn định, phát triển bền vững, phù hợp với lợi ích chung của ASEAN.

Trong ngày trở về TP HCM của tàu CSB 8001 sau khi kết thúc chuyến hải trình hữu nghị đến Jakarta, Chuẩn Đô đốc, Trưởng Phòng Huấn luyện Cảnh sát biển Indonesia Ivan Gatot Prijanto đánh giá cao kết quả chuyến công tác của đoàn Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa giữa lực lượng chức năng hai nước.

Phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Hội nghị song phương lần thứ 13 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc do đại tá Lương Đình Hưng, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Cảnh sát biển Việt Nam) và Chuẩn tướng Go Min-gwan, Cục trưởng Cục Tình báo và Đối ngoại (Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc), đồng chủ trì, vừa được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là ma túy, buôn lậu và nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Hai bên thống nhất trong thời gian tới, tiếp tục cử tàu sang thăm lẫn nhau; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo; ủng hộ lẫn nhau trong tổ chức các sự kiện đối ngoại đa phương. Đại tá Lương Đình Hưng khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc trong triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai lực lượng. Hội nghị song phương lần thứ 14 dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc năm 2026.



