Hai xe 45 chỗ đưa đón công nhân liên tiếp bị bắn vỡ kính, hàng chục người hoảng loạn

Tr.Đức

(NLĐO)- Hai chiếc ô tô 45 chỗ của Công ty vận tải Hoàng Long chở công nhân hợp đồng liên tiếp bị nã đạn vào cửa kính.

Đêm 11-10, hai chiếc ô tô 45 chỗ đưa đón công nhân hợp đồng của Công ty Vận tải Hoàng Long (TP Hải Phòng) liên tiếp bị bắn vỡ kính khi đang trên đường đưa công nhân từ nhà máy về nhà. Rất may, không ai bị thương, song vụ việc khiến hàng chục công nhân hoảng sợ.

Hai xe chở công nhân bị bắn vỡ kính trong đêm, hàng chục người hoảng loạn - Ảnh 1.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 11-10, xe ô tô BKS 15H-106.xx của Công ty Vận tải Hoàng Long tài xế anh Đ.X.T. (SN 1989) điều khiển chở hơn 45 công nhân hợp đồng của một doanh nghiệp đang lưu thông trên tuyến Phạm Văn Đồng - Tư Thủy (TP Hải Phòng) thì bất ngờ kính bên hông trái của xe bị bắn vỡ vụn. Một số mảnh kính văng vào bên trong khoang xe khiến nhiều công nhân giật mình, hoảng loạn.

Chỉ khoảng 2 phút sau, cũng tại khu vực này, chiếc ô tô 45 chỗ BKS 15F-007.xx cũng của Công ty Vận tải Hoàng Long do tài xế T.X.P. (SN 1990) điều khiển chở hơn 40 công nhân vừa đi qua thì bất ngờ bị bắn liên tiếp 2 phát đạn vào kính cửa bên trái. Kính xe rạn nứt nhưng rất may không ai bị thương.

Video clip xe ô tô chở công nhân bị bắn vỡ kính trong đêm

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Dương Kinh kết hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Công ty Vận tải Hoàng Long xác nhận sự việc, đồng thời cho biết công ty đã phối hợp với công an cung cấp toàn bộ thông tin, dữ liệu hành trình để phục vụ công tác điều tra.

Hai xe chở công nhân bị bắn vỡ kính trong đêm, hàng chục người hoảng loạn - Ảnh 2.

Hai xe chở công nhân bị bắn vỡ kính trong đêm, hàng chục người hoảng loạn - Ảnh 3.

Cửa kính xe ô tô bị trúng đạn vỡ vụn

"Đây là sự việc nghiêm trọng, đe dọa an toàn tính mạng của người lao động và lái xe. Công ty rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra đối tượng, xử lý nghiêm theo pháp luật" - vị đại diện của Công ty Vận tải Hoàng Long nói.

