Hầm đi bộ như thế này thì ai dám đi?!

Hình ảnh kim tiêm, người dân ngủ cạnh hung khí trong hầm đi bộ. (Ảnh do đơn vị quản lý, bảo trì công trình cung cấp)

Không để bị lấn chiếm

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bình Chánh, cụ thể là tại 3 hầm đi bộ BT1, BT2, BT3, UBND thị trấn Tân Túc vừa đề nghị Trưởng Công an thị trấn khẩn trương chỉ đạo công an khu vực và lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng hầm đi bộ bị lấn chiếm, nhiều người đến ăn ngủ, sinh hoạt, thậm chí tụ tập hút chích gây mất an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong hầm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Trong khi đó, UBND xã An Phú Tây cho biết đã chỉ đạo công an khu vực và lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tr.Hoàng