Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga sẵn sàng hợp tác với quân đội Việt Nam

Ngày 12-5, tại TP Vladivostok (Liên bang Nga), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi làm việc với Đô đốc Viktor Nikolayevich Liina, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga, theo Vietnam+.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (trái), và Đô đốc Viktor Nikolayevich Liina, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga, tại buổi làm việc. Ảnh: Vietnam+

Cùng dự có ông Mogilevskiy Konstantin Ilich, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Đại học Liên bang Nga.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, hai bên tập trung thúc đẩy một số nội dung hợp tác như duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, hợp tác nghiên cứu khoa học; phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng...

Đô đốc Viktor Nikolayevich Liina nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam và Liên bang Nga trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc đang được tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước; cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện để hải quân hai nước có cơ hội tiếp xúc, trao đổi thông tin.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cho biết Liên bang Nga có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực hợp tác trọng tâm mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề cập, sẵn sàng hợp tác dựa trên đề xuất và nhu cầu của phía Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vietnam+

Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được triển khai hiệu quả, phù hợp với các thỏa thuận, cơ chế hợp tác.

Trong Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới được thông qua ngày 10-5 nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong tổng thể phát triển quan hệ hai nước. Hai bên nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh với độ tin cậy cao, hiệu quả để kịp thời đáp ứng những đòi hỏi của tình hình hiện nay. Khẳng định hợp tác trong lĩnh vực này không nhằm chống lại nước thứ ba, hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh và phát triển bền vững tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới nói chung.

Chiều 11-5, tại TP Vladivostok, Liên bang Nga đã diễn ra lễ bàn giao tàu nghiên cứu khoa học "Giáo sư Gagarinsky" của Chính phủ Liên bang Nga tài trợ, chuyển giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.