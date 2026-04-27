HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hàn Quốc cho nông dân thuê robot trợ lực

Cao Lực

Chính quyền tỉnh Jeju - Hàn Quốc ngày 26-4 thông báo triển khai dịch vụ cho thuê "robot đeo được" nhằm giảm bớt gánh nặng thể chất cho nông dân địa phương.

Đây là loại robot hỗ trợ tăng lực dạng áo vest, được phát triển phù hợp với môi trường nông nghiệp của đảo Jeju, nhất là các hoạt động như thu hoạch quýt. Thiết bị được thiết kế để trợ lực lên tới 25 kgf (kilogram lực) cho vùng thắt lưng, giúp giảm khoảng 35% mức độ mệt mỏi khi thực hiện những công việc lặp lại như cúi gập người hoặc khiêng vác nặng.

Thiết bị cũng tích hợp chức năng kết nối ứng dụng di động để theo dõi tín hiệu sinh trắc học và gửi cảnh báo khẩn cấp, cho phép phản ứng kịp thời khi người dùng té ngã hoặc gặp tai nạn trên đồng ruộng - theo báo The Korea Herald.

Hàn Quốc cho nông dân thuê robot trợ lực - Ảnh 1.

Một nông dân thử nghiệm robot đeo trên người, giúp giảm tải sức lao động khi thu hoạch quýt tại đảo Jeju - Hàn Quốc. Ảnh: Chính quyền tỉnh Jeju

Năm ngoái, Jeju sản xuất 42 robot đeo được trong khuôn khổ dự án phát triển thiết bị công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến dành cho nông dân. Bắt đầu từ tháng 10-2025, thiết bị này được thử nghiệm tại 35 trang trại nhằm đánh giá hiệu quả và hoàn thiện công nghệ.

Năm nay, chính quyền Jeju chuyển chương trình sang hình thức cho thuê, với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận cho nông dân tại một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc. Đơn đăng ký đã mở từ ngày 21-4 và sẽ được tiếp nhận quanh năm thông qua hệ thống quản lý cho thuê do Trung tâm Công nghệ Jeju Technopark vận hành.

Nông dân và các nhóm nông nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Jeju có thể đăng ký sử dụng thiết bị nêu trên vào thời điểm họ cần. Chính quyền tỉnh Jeju cho biết sẽ đào tạo sử dụng tại chỗ và đánh giá mức độ hài lòng của người dùng nhằm hoàn thiện, ổn định dịch vụ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo