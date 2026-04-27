Hàn Quốc cho nông dân thuê robot trợ lực

Đây là loại robot hỗ trợ tăng lực dạng áo vest, được phát triển phù hợp với môi trường nông nghiệp của đảo Jeju, nhất là các hoạt động như thu hoạch quýt. Thiết bị được thiết kế để trợ lực lên tới 25 kgf (kilogram lực) cho vùng thắt lưng, giúp giảm khoảng 35% mức độ mệt mỏi khi thực hiện những công việc lặp lại như cúi gập người hoặc khiêng vác nặng.

Thiết bị cũng tích hợp chức năng kết nối ứng dụng di động để theo dõi tín hiệu sinh trắc học và gửi cảnh báo khẩn cấp, cho phép phản ứng kịp thời khi người dùng té ngã hoặc gặp tai nạn trên đồng ruộng - theo báo The Korea Herald.

Một nông dân thử nghiệm robot đeo trên người, giúp giảm tải sức lao động khi thu hoạch quýt tại đảo Jeju - Hàn Quốc. Ảnh: Chính quyền tỉnh Jeju

Năm ngoái, Jeju sản xuất 42 robot đeo được trong khuôn khổ dự án phát triển thiết bị công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến dành cho nông dân. Bắt đầu từ tháng 10-2025, thiết bị này được thử nghiệm tại 35 trang trại nhằm đánh giá hiệu quả và hoàn thiện công nghệ.

Năm nay, chính quyền Jeju chuyển chương trình sang hình thức cho thuê, với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận cho nông dân tại một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc. Đơn đăng ký đã mở từ ngày 21-4 và sẽ được tiếp nhận quanh năm thông qua hệ thống quản lý cho thuê do Trung tâm Công nghệ Jeju Technopark vận hành.

Nông dân và các nhóm nông nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Jeju có thể đăng ký sử dụng thiết bị nêu trên vào thời điểm họ cần. Chính quyền tỉnh Jeju cho biết sẽ đào tạo sử dụng tại chỗ và đánh giá mức độ hài lòng của người dùng nhằm hoàn thiện, ổn định dịch vụ.



