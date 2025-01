Hàn Quốc: Ông Yoon Suk-yeol sẽ "sớm bị bắt"

Tòa án Quận Tây Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ ông Yoon trong ngày 2-1 với cáo buộc chủ mưu ban bố thiết quân luật ngày 3-12-2024 và lạm dụng quyền lực.

Ông Yoon trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc đối mặt với lệnh bắt giữ.

Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc có khả năng tiến hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol sớm nhất là trong ngày 2-1. Ảnh: Yonhap

Kể từ khi lệnh bắt giữ được ban hành, Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với cho các Quan chức Cấp cao (CIO) đã phối hợp với cảnh sát về thời điểm chính xác và phương pháp để thực hiện lệnh bắt giữ.

CIO đã yêu cầu có lệnh bắt giữ sau khi ông Yoon phớt lờ cả 3 lệnh triệu tập để thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra chung với cảnh sát và đơn vị điều tra của Bộ Quốc phòng về lệnh thiết quân luật.

Cơ quan an ninh tổng thống cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp an ninh theo đúng quy trình sau khi lệnh bắt giữ được ban hành, làm dấy lên lo ngại rằng họ có thể cản trở các nhà điều tra bắt giữ ông Yoon vì lý do an ninh. CIO đã tuyên bố sẽ thực hiện lệnh bắt giữ trước khi lệnh này hết hiệu lực vào ngày 6-1.

Bên cạnh lệnh bắt giữ, tòa án cũng ban hành lệnh cho phép các nhà điều tra khám xét dinh thự của tổng thống.

Ông Oh Dong-woon, giám đốc CIO, đã kêu gọi cơ quan an ninh hợp tác, cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn việc thực thi lệnh bắt giữ đều có thể cấu thành hành vi trốn tránh nhiệm vụ và cản trở nhiệm vụ chính thức.

Nếu ông Yoon bị bắt, các nhà điều tra có kế hoạch đưa ông đến trụ sở của CIO tại Gwacheon, ngay phía Nam Seoul, để thẩm vấn trước khi giam giữ ông tại Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang.

Sau khi tạm giữ, CIO sẽ có 48 giờ để xin lệnh bắt giữ chính thức ông Yoon để tiếp tục giam giữ hoặc trả tự do cho ông.

Trước đó, hôm 1-1 ông Yoon cho biết trong thông điệp gửi đến những người ủng hộ rằng ông sẽ "chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước".

Ông Yoon đã gửi thông điệp này đến những người ủng hộ tập trung trước dinh thự tổng thống của ông tại quận Yongsan, Seoul để phản đối việc luận tội ông, theo luật sư Seok Dong-hyeon của ông Yoon.

Ông Yoon đã chuyển thông điệp này trên một tờ giấy A4 có chữ ký của ông đến những người ủng hộ thông qua một người thứ 3.