Hàng chục cán bộ, đảng viên ở Nam Định vi phạm nồng độ cồn

Công an TP Nam Định đề nghị nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu bia, không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định… cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông cho lực lượng công an, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CSGT thực thi nhiệm vụ.