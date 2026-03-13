HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát khống chế đám cháy bãi phế liệu sát Quốc lộ 1

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi phế liệu nằm sát Quốc lộ 1

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực tập kết phế liệu trong thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình, nằm cạnh Quốc lộ 1.

Do bên trong bãi chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, tạo cột khói lớn khiến nhiều người dân lo lắng.

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát khống chế đám cháy bãi phế liệu trong đêm - Ảnh 1.

Bãi phế liệu nằm sát Quốc lộ 1, tạo đám cháy lớn khiến nhiều người lo ngại

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát khống chế đám cháy bãi phế liệu trong đêm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phun nước khống chế đám cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Phan Rí (Công an tỉnh Lâm Đồng, đóng tại xã Bắc Bình) đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát khống chế đám cháy bãi phế liệu trong đêm - Ảnh 3.

Hiện trường bên trong bãi phế liệu, sáng 13-3

Tại hiện trường, khu vực tập kết phế liệu được rào chắn khá kiên cố, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình tiếp cận đám cháy. Các chiến sĩ phải triển khai nhiều biện pháp để phá dỡ một phần rào chắn, mở đường đưa phương tiện và vòi chữa cháy vào bên trong khống chế ngọn lửa.

CLIP: Hàng chục chiến sĩ cảnh sát khống chế đám cháy tại bãi phế liệu trong đêm

Sau gần 30 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không để lan rộng sang khu vực xung quanh. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng cũng tổ chức điều tiết giao thông qua khu vực nhằm bảo đảm an toàn.

