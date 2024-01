Hàng chục học sinh tại 1 trường học ở TP HCM nghỉ học bất thường

Chiều 16-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Khuôn, Trưởng Phòng Y tế TP Thủ Đức, TP HCM, cho biết sau khi nắm thông tin có hàng chục trẻ phải nghỉ học, trong đó 24 trẻ có triệu chứng sốt, đau bụng, đơn vị đã đến làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Hiền.

Sáng cùng ngày, tại trường có 70 trẻ xin nghỉ học. Số trẻ có triệu chứng rải đều ở các lớp từ 1-2 em, có lớp không ghi nhận trường hợp nào.

Phòng Y tế TP Thủ Đức cũng đã khảo sát, tiến hành điều tra ngay trong sáng cùng ngày và đã lấy mẫu xét nghiệm thức ăn. Tuy nhiên, theo ông Khuôn, các triệu chứng sốt, đau bụng ở trẻ có thể trùng với nhiều bệnh khác. Do đó, chưa đủ cơ sở để xác định đây là ngộ độc thực phẩm bởi nếu do ngộ độc thì số lượng sẽ nhiều hơn.

"Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền có khoảng 1.500 học sinh, ngày thường cũng có khoảng 50-70 trẻ xin nghỉ học vì nhiều lý do khác nhau" - ông Khuôn nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức, cho biết sau khi nhận được phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức đã xác minh và được nhà trường báo cáo sơ lược có một số trường hợp học sinh bị như vậy.

Tuy nhiên chưa thể khẳng định sự việc đó là do ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, ông Nguyên đã yêu cầu một đoàn làm việc có sự tham gia của Phòng Y tế TP Thủ Đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức để xác minh kỹ.

Theo thông tin từ ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, qua buổi làm việc trong sáng 16-1 của các bên gồm ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, ban giám hiệu trường và đoàn làm việc gồm: Phòng Y tế TP Thủ Đức, Công an TP Thủ Đức, UBND phường An Phú, Trung tâm Y tế phường An Phú, Trạm y tế phường An Phú và qua thông tin kiểm tra đã xác minh việc các con bị đau bụng, sốt chưa phải lý do bởi thực phẩm từ bữa ăn trưa 15-1 tại trường.

Nhà trường và Hội cha mẹ phụ huynh cũng đề nghị phụ huynh theo dõi và báo lại tình hình sức khỏe các con. Đồng thời, đề nghị không mua đồ ăn, thức uống bán hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trước đó, vào sáng ngày 16-1, một số phụ huynh phản ánh từ tối 15-1, một số học sinh phải nghỉ học do bị đau bụng sau khi từ trường về nhà.