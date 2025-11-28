HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hàng chục ngàn học sinh thiếu sách vở

Bài và ảnh: KỲ NAM

Trở lại trường sau đợt mưa lũ lịch sử, hành trang của hàng ngàn học sinh tại Khánh Hòa chỉ là sách vở ướt sũng, lấm lem bùn đất

Ngày 27-11, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngành giáo dục địa phương đang đối mặt thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ lịch sử, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 57.000 học sinh.

Gom nhặt từng cuốn vở, tập sách

Trở lại trường sau mưa lũ, hành trang của em Đoàn Kỳ An (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh, phường Tây Nha Trang) chỉ vỏn vẹn 3 tập vở. Đó là tất cả những gì còn sót lại sau khi dòng nước dữ nhấn chìm toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của em.

Con đường đến trường của cậu học trò nhỏ vẫn còn ngập ngụa rác thải, bốc mùi hôi thối. Chiếc xe đạp cũ sau mấy ngày ngâm nước cũng "dở chứng", trật sên, long bàn đạp khiến An phải gửi nhờ nhà người quen, chờ gia đình đón về.

Tình cảnh của An cũng là tình trạng chung của hàng ngàn học sinh tại rốn lũ tỉnh Khánh Hòa. Thầy Bùi Hà Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang), xót xa cho biết đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22-11 khiến trường ngập sâu tới 2,2 m. Toàn bộ bàn ghế gỗ ép, tivi tại các phòng học đều hư hỏng, không thể sử dụng.

Đáng buồn hơn, trên 90% học sinh của Trường THCS Lương Thế Vinh bị mất trắng sách vở, đồng phục do nước cuốn trôi hoặc vùi lấp trong bùn đất. "Sáng 26-11, nhiều em phải mặc thường phục đến lớp. Dù các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ lương thực và tập vở nhưng với quy mô hơn 1.400 học sinh, nguồn lực hiện tại như muối bỏ bể" - thầy Nam lo lắng.

Hàng chục ngàn học sinh thiếu sách vở - Ảnh 1.

Sách vở của em Đoàn Kỳ An bị ướt sũng sau đợt mưa lũ lịch sử

Ngổn ngang sau lũ

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 57.078 trẻ mầm non và học sinh các cấp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thiệt hại nặng nề nhất tập trung tại phường Tây Nha Trang, phường Nam Nha Trang, xã Diên Khánh, xã Khánh Vĩnh, xã Cam Lâm, xã Diên Điền… Tại nhiều điểm trường mầm non, lũ không chỉ cuốn trôi đồ chơi, thiết bị dạy học mà còn phủ đầy bùn non lên sân trường, lớp học.

Thống kê cho thấy bậc tiểu học và THCS tại Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nhất với 36.340 em; bậc THPT và giáo dục thường xuyên có 9.368 em gặp khó khăn do cơ sở vật chất tan hoang. Nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa bị chia cắt dài ngày, buộc phải cho học sinh tạm ngừng đến lớp để bảo đảm an toàn.

Ông Lê Đình Thuần nhận định: "Dù nước đã rút nhưng bàn ghế, sách vở vẫn ngổn ngang. Các thầy cô phải căng mình dọn dẹp nhiều ngày đêm mới có thể đón học sinh trở lại. Để khôi phục hoạt động dạy học tối thiểu, toàn ngành cần bổ sung cấp bách 7.470 bộ bàn ghế học sinh, 308 bộ bàn ghế giáo viên cùng hàng trăm tivi, máy tính".

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho rằng mưa lũ không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn khiến con đường đến trường của nhiều học sinh đứng trước nguy cơ gián đoạn do gia đình lâm cảnh trắng tay. Trước tình hình cấp bách, sở đã đề xuất tổng kinh phí hỗ trợ gần 79 tỉ đồng. Trong đó, hơn 26 tỉ đồng hỗ trợ trực tiếp cho học sinh mua sắm sách vở, ổn định đời sống; hơn 42 tỉ đồng dành cho việc trang bị lại dụng cụ, thiết bị dạy học.

Về phía chính quyền địa phương, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp: mỗi học sinh bị ảnh hưởng được nhận 500.000 đồng mua sách vở, đồ dùng và 300.000 đồng chi phí đồng phục. Song song đó, các cơ quan truyền thông địa phương đang tích cực vận động nguồn lực xã hội để tiếp sức các em.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những hỗ trợ bước đầu. Tình trạng thiếu sách giáo khoa chính khóa, thiếu tập vở và việc khôi phục thư viện, phòng học bị ngập bùn đất vẫn là bài toán nan giải, cần nhiều thời gian và sự chung tay từ cộng đồng. 


