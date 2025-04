Hàng chục người đi xe máy vừa ngã sõng soài trên cầu Sài Gòn

Từ trưa 1-4, nhiều nơi trên địa bàn TP HCM xuất hiện mưa rào. Đến 16 giờ, mưa vẫn còn rơi tại một số nơi.

Một số xe máy té ngã.

Theo tìm hiểu, nhiều xe máy lưu thông qua cầu Sài Gòn, cầu Bình Lợi (nối TP Thủ Đức với quận Bình Thạnh), cầu Gò Dưa (TP Thủ Đức)... bị trượt té. Nguyên nhân là do mưa đầu mùa, mặt đường trơn khiến nhiều người điều khiển phương tiện không làm chủ được tay lái.

Anh Phát, lưu thông qua cầu Sài Gòn lúc 15 giờ, cho biết có đến hàng chục người đi xe máy té ngã, rất may không có ai bị thương nặng.

"Ngày nào tôi cũng lưu thông qua cầu Sài Gòn, cứ đầu mùa mưa thì xe máy té rất nhiều" - anh Phát nói.

Một số người dân khác cũng cho biết tình trạng tương tự cũng xảy ra trên cầu Bình Lợi, cầu Gò Dưa.

Sau sự cố, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM phối hợp Công an địa phương đến hiện trường điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

Trời mưa là nguyên nhân khiến mặt đường trơn.