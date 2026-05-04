Hàng chục người nâng xe buýt để cứu người phụ nữ bị cuốn xuống gầm

Ngày 4-5, Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vào sáng cùng ngày.



Hàng chục người nâng xe buýt để cứu người phụ nữ. Ảnh: OFFB

Theo đó, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 4-5, xe buýt mang BKS 29E-208.xx di chuyển tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến chiếc xe máy cùng người phụ nữ điều khiển xe bị chui xuống gầm xe buýt, nạn nhân mắc kẹt, bị thương ở vùng vai và xây xước nhẹ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với công an phường sở tại phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với hàng chục người dân hỗ trợ nâng nghiêng xe buýt để giải cứu nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn.

Tới khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, hiện trường được giải phóng, người phụ nữ đi xe máy được đưa đi cấp cứu.