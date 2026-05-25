Hàng chục người ở Gia Lai nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Sáng 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đến thời điểm cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Nhiều người cho biết đã ăn bánh mì tại tiệm L.H trên đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo lãnh đạo bệnh viện, các bệnh nhân nhập viện chủ yếu từ tối 23 đến 24-5 trong tình trạng sốt, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy...

Đến sáng 25-5, sức khỏe 39 bệnh nhân đã ổn định. Một số trường hợp có thể xuất viện, các ca còn lại vẫn đang được theo dõi, điều trị.

Qua khai báo ban đầu, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì tại tiệm L.H, trên đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Nguyên nhân cụ thể vụ việc vẫn đang được kiểm tra, xét nghiệm để làm rõ.

Không chỉ các trường hợp đã nhập viện, nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm L.H đã tự điều trị tại nhà. Thậm chí, nhiều người còn lên mạng xã hội phản ánh gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại đây.

"Ăn bánh mì ở tiệm L.H từ 2 hôm trước mà đến bây giờ vẫn còn đau bụng, tiêu chảy. Tôi đến giờ vẫn còn ám ảnh với tiệm bánh mì này" - anh Nguyễn Văn N. (ngụ phường Quy Nhơn Bắc) viết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đăng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang vào cuộc điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.