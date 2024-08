Hàng chục người tụ tập đòi căn hộ tại dự án 2.100 tỉ đồng ở Hội An

Liên quan dự án này, ngày 26-8-2022, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận thanh tra về tình hình quản lý, đầu tư, kinh doanh của Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (The Pearl Hoi An - A Festa Hotel Resort) của Công ty CP Tri Việt Hội An.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi 16 sổ đỏ tại dự án để điều chỉnh, ngoài ra yêu cầu Công ty CP Tri Việt Hội An nộp thuế hơn 4,7 tỉ đồng

Theo kết luận thanh tra, dự án đầu tư 364 phòng khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao, 4 tòa nhà căn hộ với 218 căn hộ cao cấp và 12 biệt thự cao cấp, tổng diện tích dự án hơn 87.800 m2. Dự án chính thức đi vào hoạt động năm 2019, tổng mức đầu tư 2.100 tỉ đồng.

Tại thời điểm thanh tra, công ty báo cáo đã bán 139/218 căn hộ và 6/12 căn biệt thự; tổng số tiền thu được từ kinh doanh bất động sản là hơn 611 tỉ đồng, trong đó bán căn hộ hơn 466 tỉ đồng, biệt thự hơn 145 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra nêu có xảy ra tình trạng khách hàng khiếu kiện Công ty CP Tri Việt Hội An do liên quan đối tác hợp tác là Công ty Quản lý New Hoi An City. Công ty CP Tri Việt Hội An đề xuất phương án chung của công ty đối với các vụ khiếu kiện là thanh toán lại tiền khách hàng đã nộp, thanh toán tiền bồi thường 15% x số tiền đã nộp, thời gian thanh toán trong vòng 18 tháng kể từ ngày hòa giải…

Trong kết luận, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra các tồn tại và yêu cầu Sở TN-MT thu hồi 16 giấy CNQSD đất đã cấp cho công ty để điều chỉnh. Ngoài ra, thanh tra tỉnh còn yêu cầu Công ty CP Tri Việt Hội An nộp tiền thuế kê khai thiếu với số tiền hơn 4,7 tỉ đồng.