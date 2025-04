Tại buổi họp Bộ Công an, ngày 4-4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết ngày hôm qua 3-3, Cơ quan điều Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhà máy Asia Life (Đắk Lắk, Việt Nam).



Cùng với đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can, trong đó có, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả