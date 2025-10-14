Hàng giả núp bóng người nổi tiếng: Đừng tin, đừng mua!

Ngày 13-10, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Gia Lai, biệt danh Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng tặng là hàng giả, chứa chất cấm

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện Ngân 98 là người thành lập Công ty ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop. Mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Ngân 98 cùng tang vật vụ án .Ảnh: HẠNH NGUYÊN

Từ năm 2021, Ngân 98 bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân. Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức hàng tặng kèm để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên viên rau củ Collagen.

Qua điều tra, viên rau củ Collagen không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm nhưng Ngân 98 vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân 98 cho ghi chú hàng tặng kèm, không bán để đối phó với cơ quan quản lý nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội và đường dây nóng của Công ty ZuBu.

Khách hàng được tư vấn mua theo liệu trình giảm cân từ 4 - 15 kg, mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 đồng đến 1,1 triệu đồng. Dòng tiền được chuyển đi lòng vòng và đối phó tinh vi. Chỉ tính riêng giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Theo kết quả giám định, các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên Collagen) có chứa chất cấm. Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 không thành khẩn, khai báo quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Hàng giả núp bóng người nổi tiếng

Thực phẩm chức năng làm đẹp da, viên uống giảm cân… là những mặt hàng trong thời gian qua giúp nhiều người làm giàu nhanh chóng, trong đó có nhiều TikToker nổi tiếng.

Tháng 5-2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả", xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Đây là công ty có hợp tác và sản xuất cho Công ty VB Group của chồng TikToker Đoàn Di Băng với sản phẩm phân phối là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Sản phẩm này ghi trên nhãn có chỉ số chống nắng SPF 50 nhưng kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số thực tế chỉ là SPF 2,4 - thấp hơn gần 21 lần so với công bố và dưới 70% công dụng ghi trên nhãn. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định về ghi nhãn và công bố chất lượng sản phẩm. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng đã đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body.

Cũng liên quan đến hàng giả, giữa tháng 6-2025, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt Lê Văn Hải (chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen với 2,6 triệu người theo dõi) cùng ông Trần Đại Phúc (Giám đốc Công ty Hải Bé) để điều tra hành vi buôn bán thực phẩm giả.

Kênh TikTok Gia đình Hải Sen quảng cáo và bán nhiều sản phẩm mang thương hiệu cá nhân như xịt khử mùi cơ thể, mùi bàn chân Hải Sen, sữa rửa mặt YLE, kem tẩy lông Hải Sen, tẩy da chết Hải Sen, siro ăn ngon Hải Bé. Tất cả sản phẩm đều được đăng ký công bố sản phẩm bởi Công ty TNHH Hải Bé. Khi công an khởi tố vụ án, trang web bán hàng của Công ty TNHH Hải Bé, đơn vị đứng sau các sản phẩm mang thương hiệu cá nhân của Hải Sen, cũng bị khóa.

Đến nay, công an xác định Công ty Hải Bé đã bán ra thị trường hơn 800.000 sản phẩm. Kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của siro ăn ngon Hải Bé xác định chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả.

Liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, Công an TP HCM khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm triệt để tất cả hành vi xâm hại sức khỏe người tiêu dùng. Công an TP HCM khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân, lựa chọn tiêu dùng thông minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn, vì sức khỏe cộng đồng.

Thời gian qua, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã giải mã nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả.

Chỉ trong 3 tháng từ tháng 5 đến tháng 8-2025, Viện Khoa học Hình sự đã giám định 140 vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, chủ yếu là các vụ việc liên quan đến thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng cấm và chất cấm. Qua đó, đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên như: hàng giả về hình thức, hàng giả về chất lượng; sản phẩm sản xuất, lưu hành không bảo đảm thành phần, hàm lượng các hoạt chất so với công bố, sử dụng giấy tờ pháp lý giả, khống để đăng ký, công bố sản phẩm...

Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ (nguyên Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND TP HCM) chia sẻ: "Các đơn vị chức năng đã rất quyết tâm triển khai đồng bộ lực lượng để phát hiện, xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Nhiều người nổi tiếng tham gia sản xuất, mua bán hàng giả đã bị khởi tố. Điều này cho thấy sự kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe và đẩy lùi vấn nạn hàng giả, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp".

Theo bà Nhuệ, bên cạnh sự quyết tâm của các cơ quan chức năng thì việc mỗi người dân tự ý thức việc mua sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm cũng góp phần đẩy lùi nạn hàng giả.

"Nhiều người vì tin tưởng người nổi tiếng, vì sự tiện lợi đặt hàng qua mạng giao hàng tận nơi mà không tìm hiểu kỹ sản phẩm mình mua. Việc dễ dãi trong cách mua hàng sẽ khiến người tiêu dùng dễ mua trúng hàng giả, khi xảy ra sự cố liên quan đến sản phẩm sẽ khó khăn trong việc bồi thường" - bà Nhuệ nói.