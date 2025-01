Hàng không đón những vị khách quốc tế đầu tiên, mở đầu năm "bản lề" phát triển

Sáng 1-1-2025, tại nhiều sân bay trên cả nước đã tổ chức chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2025.

TP HCM đón những hành khách đầu tiên từ Paris (Pháp) trên chuyến bay VN 10

Đây là hoạt động thường niên Vietnam Airlines phối hợp với các tỉnh thành tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo UBND, Sở Du lịch các tỉnh thành, đại diện các sân bay.. .

Trong khi đó, hành khách trên chuyến bay VN 110 từ TP HCM là những vị khách "xông đất" Đà Nẵng năm 2025.

Hải Phòng, Bình Định và Quảng Bình đều chào đón các hành khách đầu tiên của năm 2025 đến từ Hà Nội. Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk đón khách đầu năm khởi hành từ TP HCM.

Các hành khách và tổ bay được đón tiếp nồng hậu bằng hoa, quà cùng những nghi thức đặc biệt. Một số khách hàng may mắn nhận được quà là vé máy bay từ Vietnam Airlines…

Năm 2025 được dự báo vẫn là một năm nhiều thử thách với ngành hàng không khi các khó khăn của năm 2024 vẫn còn và chưa có nhiều tín hiệu cải thiện như tình hình chính trị trên thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, yếu tố đầu vào như tỉ giá và giá nhiên liệu ở mức cao, khó khăn về động cơ và phụ tùng vật tư.

Tính đến ngày 20-12-2024 tổng số máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 249 chiếc (220 máy bay cánh bằng và 29 trực thăng), giảm 12 máy bay so với năm 2023, trong đó 33 máy bay đang phải bảo quản dừng bay trên 12 tháng, tăng 16 máy bay phải bảo quản dừng bay so với năm 2023.

Với thị trường hàng không Việt Nam, sản lượng khách vận chuyển dự kiến tiếp tục tăng trưởng tốt so cùng kỳ. Khách tổng thị trường quốc tế dự kiến đạt trên 45 triệu khách, tăng trên 11% so cùng kỳ. Khách tổng thị trường nội địa dự báo đạt gần 36 triệu khách, tăng trên 5% so cùng kỳ.

Riêng Vietnam Airlines đặt mục tiêu trên 156.000 chuyến bay với 25 triệu khách, tăng 12% so cùng kỳ; vận chuyển 336.300 tấn hàng hóa, tăng 10%.

Doanh thu Công ty mẹ ước đạt trên 95.600 tỉ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ và Tổng công ty đặt mục tiêu có hiệu quả vượt mức so 2024 và so với kế hoạch 5 năm đã báo cáo tại đề án tái cơ cấu tổng thể Vietnam Airlines.

Để có thể hoàn thành các mục tiêu trên, Vietnam Airlines tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn lực, đặc biệt là tăng hiệu suất sử dụng đội máy bay 5% so với 2024, phấn đấu tăng năng suất lao động trên 7%.

Hãng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng không trong sự kết nối với các ngành khác như du lịch, khách sạn, dịch vụ, giao thông đường bộ… đi kèm với các chương trình phát triển năng lực cạnh tranh quốc gia cũng cần được xây dựng để xây dựng ngành hàng không trở thành mũi nhọn, kết nối với các ngành khác.

Chính phủ ban hành các chính sách, cơ chế thông thoáng, đơn giản để hỗ trợ Vietnam Airlines và các doanh nghiệp trong ngành triển khai nhanh chóng tổ hợp công trình dịch vụ đồng bộ chuyên ngành hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành; tiếp tục nới lỏng hơn nữa các chính sách về xuất nhập cảnh, theo đó, bổ sung các nước được miễn thị thực nhập cảnh, đặc biệt các thị trường lớn nhiều tiềm năng như Mỹ, Úc, Ấn Độ,…

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa, 2025 sẽ là năm bản lề để các hãng hàng không trong nước phát triển mạnh mẽ.

Hàng không Việt Nam 2024 cơ bản phục hồi

Năm 2024, thị trường hàng không quốc tế tiếp tục xu hướng phục hồi và tăng trưởng nhưng sức mua tại thị trường nội địa suy yếu.

Tổng khách quốc tế đi đến Việt Nam ước đạt gần 41 triệu, tăng hơn 28% so cùng kỳ, gần về mức trước đại dịch (2019). Tổng thị trường khách nội địa đạt trên 34 triệu khách, giảm 14% so cùng kỳ và giảm 8% so 2019.

Hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam đã dần phục hồi, vận chuyển 53,3 triệu khách (giảm nhẹ 4,5% so với năm 2023), trong đó, khách quốc tế tăng 18,5%. Sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 445,7 ngàn tấn (tăng 35,7% so với cùng kỳ 2023).

Năm 2024, mạng đường bay của Vietnam Airlines cơ bản đã phục hồi hoàn toàn và tăng trưởng so với giai đoạn trước dịch, với 58 đường bay quốc tế đến 30 điểm đến trên 18 quốc gia và có 38 đường nội địa đến 22 điểm đến. Tổng số chuyến bay đạt gần 140.000 chuyến, tăng hơn 7% so cùng kỳ, phục hồi 95% so 2019. Số khách vận chuyển trên toàn mạng đạt ước đạt gần 23 triệu khách, tăng gần 8% so cùng kỳ, gần như phục hồi hoàn toàn so 2019 (trên 99%). Doanh thu Công ty mẹ ước đạt trên 84.400 tỉ đồng và đã hoàn thành mục tiêu cân đối hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

Một số hình ảnh chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2025 tại nhiều sân bay trên cả nước sáng 1-1-2025:

Những hành khách đầu tiên hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng trong năm 2025

Chào đón những hành khách đầu tiên nhân dịp năm mới 2025 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Thừa Thiên - Huế