Hàng loạt bãi cát "lậu" ngang nhiên tồn tại giữa lòng TP Huế

Ngay sát các khu dân cư thuộc phường An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân (TP Huế), hàng loạt bãi tập kết cát, sỏi trái phép tồn tại trong thời gian dài, hoạt động rầm rộ với xe tải ra vào tấp nập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và an toàn giao thông.

Khu quy hoạch "treo" thành bãi tập kết cát

Một ngày đầu tháng 4-2026, chúng tôi có mặt tại khu vực đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu (TP Huế) và bất ngờ khi chứng kiến nhiều ô tô lớn nhỏ ra vào chở cát. Bãi tập kết cát trái phép này nằm trên khu đất trũng, cách đường Hồ Đắc Di khoảng 300 m, thuộc khu vực 1, xóm Gióng, khu quy hoạch Hồ Đắc Di, đã tồn tại hơn 2 năm nay.

Bãi này nằm ngay trước dãy nhà dân, chỉ cách khu dân cư vài chục mét. Xe tải, xe đầu kéo ra vào liên tục để vận chuyển vật liệu. Bên ngoài khu đất, cây cối mọc um tùm nhằm che chắn tầm nhìn. Tuy nhiên, bên trong là một khu vực rộng lớn với nhiều đụn cát cao, cùng các phương tiện như xe múc, xe tải, thậm chí cả xe sơ-mi rơ-moóc thường xuyên hoạt động. Chủ bãi đã tự mở đường đấu nối ra tuyến đường quy hoạch, thông ra đường Hồ Đắc Di để thuận tiện vận chuyển.

Theo người dân sống trên tuyến đường này, ban đầu họ nghĩ đây chỉ là nơi tập kết vật liệu tạm thời phục vụ thi công một công trình nào đó. Nhưng theo thời gian, lượng cát ngày càng nhiều, hoạt động mua bán diễn ra thường xuyên, xe cộ ra vào liên tục, gây bụi bặm, tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

"Ngay giữa khu quy hoạch, gần khu Đại học Huế mà tồn tại một bãi cát lớn như vậy, xe tải chạy rầm rập suốt ngày, rất nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em" - một người dân bức xúc.

Bãi tập kết cát tại khu quy hoạch Đại học Huế trên đường Hồ Đắc Di “mọc” trái phép

Năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) đã ban hành quyết định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn với 54 điểm quy hoạch. Theo danh mục này, tại địa bàn phường Thanh Thủy không có vị trí nào được quy hoạch làm bến, bãi tập kết cát, sỏi.

Tuy nhiên, tại thửa đất trên đường Võ Văn Kiệt (tổ 2A, phường Thanh Thủy), nhiều năm nay, bãi tập kết cát, sỏi trái phép của hộ kinh doanh Trần Tấn Khiêm với diện tích khá lớn vẫn tồn tại nhưng chưa được xử lý.

Khu vực này được quây kín bằng tôn, chỉ chừa một lối ra vào. Mỗi ngày có nhiều xe tải ra vào vận chuyển cát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường đông phương tiện.

Tại phường Thủy Xuân, theo kiểm tra của chính quyền địa phương, có đến 7 bãi tập kết cát, sỏi nhưng chỉ 1 bãi nằm trong quy hoạch, còn lại 6 bãi đều hoạt động trái phép. Các bãi này phân bố rải rác, phần lớn nằm gần khu dân cư, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chính quyền vào cuộc

Theo tìm hiểu, bãi cát trái phép trên đường Hồ Đắc Di thuộc dự án khu ký túc xá sinh viên tại khu quy hoạch Đại học Huế, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế quản lý.

Vào tháng 2-2024, đơn vị này đã đồng ý bằng miệng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ 686 sử dụng một phần nhỏ diện tích để làm bãi tập kết cát tạm, phục vụ thi công các công trình trên địa bàn.

Ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, khẳng định không ký hợp đồng cho doanh nghiệp này thuê đất làm bãi tập kết. Hiện khu đất nói trên đã được Sở Tài chính TP Huế thống nhất chủ trương đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án ký túc xá sinh viên tại khu quy hoạch Đại học Huế.

"Trước đây, khu vực này nhếch nhác do bị đổ trộm xà bần nên công ty đã dọn dẹp, tập kết tạm cát phục vụ xây dựng. Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý, rào chắn, trả lại nguyên trạng diện tích đất nói trên" - ông Tuấn cho biết.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND phường An Cựu đã tiến hành kiểm tra bãi tập kết cát trái phép này. Tại buổi làm việc với các bên liên quan, UBND phường yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ 686 di dời toàn bộ số cát, không tiếp tục tập kết và buộc trả lại mặt bằng trong vòng 5 ngày.

Địa phương cũng đã lắp đặt camera giám sát tại khu đất. Nếu phát hiện xe vào đổ cát, lực lượng chức năng sẽ xử phạt theo quy định.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Thủy, đơn vị đã kiểm tra bãi tập kết cát, sỏi trên đường Võ Văn Kiệt của ông Trần Tấn Khiêm và báo cáo UBND phường để xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, bãi đang tập kết khoảng 50 m³ cát cùng các loại đá, xi măng. Theo biên bản, ông Khiêm cho biết việc tập kết nhằm phục vụ xây dựng và kinh doanh bán lẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Đại Lân, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan yêu cầu tạm dừng hoạt động, tháo dỡ tài sản, trả lại hiện trạng đất đối với các bãi tập kết không phép, không nằm trong quy hoạch, nhằm bảo đảm công tác quản lý và vệ sinh môi trường. Đối với bãi nằm trong quy hoạch, phải thực hiện đúng quy định pháp luật.

