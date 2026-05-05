Ngày 5-5, TAND Thành phố Đồng Nai xét xử 55 bị cáo về tội 'Buôn lậu' thuộc giai đoạn 2 chuyên án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cầm đầu, bị Công an Đồng Nai triệt phá năm 2021.

Các bị cáo tại phiên toà

Trong số các bị cáo, 6 người bị tạm giam, 49 người được tại ngoại. Đa phần là chủ cây xăng và thuyền viên tham gia vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu.

Các bị cáo được Hội đồng xét xử chia thành nhiều nhóm, gồm nhóm mua xăng của vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân (15 bị cáo); Đỗ Văn Ba (5 bị cáo); cảng Bắc Vân Phong (6 bị cáo); vợ chồng Trần Thị Thanh Vân - Lê Thanh Tú (2 bị cáo); Trần Ngọc Vạng (1 bị cáo); Phạm Thị Hương (2 bị cáo); nhóm giúp sức cho Lê Thanh Trung (1 bị cáo); thuyền viên cho Phan Thanh Hữu (21 bị cáo) và Nguyễn Hữu Tứ (2 bị cáo).

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thành xét xử cùng 3 hội thẩm nhân dân, 43 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 7 ngày, hiện gia đình các bị cáo đã nộp lại hơn 40 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng của Viện KSND Thành phố Đồng Nai, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, nhóm của Hữu và Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỉ đồng. Trong số này, hơn 197 triệu lít đã được tiêu thụ, mang lại lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng, riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 156 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, từ cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỉ đồng mua hai tàu Khánh Hòa 01 và 03 để vận chuyển xăng lậu từ vùng biển Khánh Hòa vào cảng Bắc Vân Phong tiêu thụ. Từ tháng 2 đến tháng 4-2021, nhóm này thực hiện thêm 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỉ đồng.

Đại án xăng lậu là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

2 "ông trùm" Phan Thanh Hữu (trái) và Đào Ngọc Viễn cầm đầu đường dây xăng lậu

Ông trùm buôn lậu xăng dầu giai đoạn 1 lãnh 15 năm tù Ở giai đoạn một của chuyên án 920G, cơ quan điều tra xác định tổng lượng xăng buôn lậu hơn 200 triệu lít, trị giá 2.690 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã tịch thu 17 tàu thủy, 22 xe bồn và nhiều tài sản giá trị. Trước đó, từ ngày 25-10 đến 8-12-2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội 'Buôn lậu' và 'nhận hối lộ'. Trong đó, các bị cáo cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 17 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 16 năm tù về tội 'Buôn lậu'; Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội 'Nhận hối lộ'. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Trong đó, "ông trùm" Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù (giảm 2 năm); Phan Thanh Hữu lãnh 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù) cùng về tội 'Buôn lậu'. Riêng Ngô Văn Thụy không được giảm án. Liên quan đến việc "bảo kê" đường dây xăng lậu này, Tòa án Quân sự Quân khu 7 cũng tuyên 15 năm tù với ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) 15 năm tù và 12 năm tù với Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) về tội 'Nhận hối lộ'.



