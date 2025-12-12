HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hàng loạt công trình, dự án dở dang, lãng phí

Bài và ảnh: Đức Ngọc

Tòa nhà 5 tầng với diện tích xây dựng cả chục ngàn mét vuông do bỏ hoang lâu ngày đã hư hỏng, xuống cấp

UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn diện, làm rõ trách nhiệm, đề xuất phương án xử lý dứt điểm 127 dự án đầu tư công chậm tiến độ, thi công dang dở, kém hiệu quả.

Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt năm 2015. Công trình được đầu tư theo chương trình phát triển văn hóa - thể thao, do Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng Hoàng Kim là đơn vị thi công.

Xây lên rồi... bỏ hoang

Giai đoạn 1 Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là xây dựng phần thô tòa nhà 5 tầng, gồm các hạng mục: phòng hành chính, khán phòng biểu diễn 500 chỗ ngồi và các phòng tập luyện, sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ di sản dân ca ví, giặm.

Năm 2016, dự án có kinh phí đầu tư gần 70 tỉ đồng này được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, sau 9 năm, công trình vẫn trong tình trạng dở dang, chưa thể đưa vào sử dụng.

Đến địa điểm xây dựng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An mới đây, chúng tôi không thấy bóng dáng người nào liên quan dự án. Phía trước công trình, nhiều hàng quán mọc lên nhếch nhác; bên trong cây cỏ mọc um tùm.

Tòa nhà 5 tầng với diện tích xây dựng cả chục ngàn mét vuông do bỏ hoang lâu ngày không sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp nhiều hạng mục. Ông Nguyễn Văn Trung, người dân ngụ gần công trình, tiếc rẻ: "Tiền nhà nước đầu tư mấy chục tỉ đồng, xây dựng cả tòa nhà rồi bỏ không năm này qua năm khác, không ai bảo quản, hư hỏng hết cả rồi, lãng phí quá!".

Hàng loạt công trình, dự án dở dang, lãng phí - Ảnh 1.

Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được đầu tư gần 70 tỉ đồng giai đoạn 1, đã “đắp chiếu” nhiều năm nay

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, việc xây dựng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã hoàn thành giai đoạn 1, do còn thiếu rất nhiều hạng mục nên công trình chưa đưa vào sử dụng được. Đến nay, tỉnh đã bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2 của dự án; sở đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu, thực hiện. "Chúng tôi phấn đấu trong năm 2026 sẽ hoàn thiện dự án, đưa vào hoạt động để tránh lãng phí" - một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An quả quyết.

Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tại Nghệ An, nhiều công trình được đầu tư hàng chục, hàng trăm tỉ đồng nhưng hiệu quả không như kỳ vọng.

Trong đó, dự án nạo vét Lạch Thơi tại xã Quỳnh Phú được tỉnh Nghệ An đầu tư hơn 95 tỉ đồng. Khi dự án hoàn thành, tàu thuyền vẫn mắc cạn, không thể ra vào do dòng chảy thay đổi, khu vực nạo vét bị bồi lấp.

Dự án tái định cư Khe Mừ ở xã Kim Bảng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2009 với kinh phí đầu tư trên 80 tỉ đồng để di dời 120 hộ dân vạn chài không có nhà ở. Đến nay, sau 16 năm, khu này vẫn bỏ hoang dù hạ tầng đã hoàn thiện.

Tương tự, khu tái định cư Hòa Lam ở phường Trường Vinh được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 40 tỉ đồng, dù đã hoàn thành nhiều năm nay nhưng vẫn bỏ không. Điều đáng nói là cách đó không xa, rất nhiều hộ dân sống cạnh sông Lam hằng ngày vẫn phải đối mặt nguy cơ sạt lở, nước lũ cuốn...

Bên cạnh những công trình xây dựng quy mô nhưng kém hiệu quả, Nghệ An còn dôi dư hàng trăm trụ sở làm việc, nhà văn hóa... Chẳng hạn, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An ở phường Vinh Hưng được quy hoạch, sáp nhập với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ năm 2019. Từ đó, trụ sở làm việc rộng hàng ngàn mét vuông của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS với dãy nhà cao 3 tầng, tổng cộng hơn 50 phòng, luôn cửa đóng then cài, xem như bị bỏ hoang.

Liên quan hàng loạt dự án dở dang, không hiệu quả..., mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn diện. Các chủ đầu tư phải làm rõ trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý dứt điểm 127 dự án đầu tư công chậm tiến độ, thi công dang dở.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc xử lý triệt để các dự án dở dang, chậm tiến độ không chỉ giúp tránh lãng phí, tiết kiệm ngân sách mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Việc này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy giải ngân và nâng cao chất lượng đầu tư công. 

Thanh tra 10 dự án, công trình

Mới đây, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thanh tra 10 công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đó là Dự án Khu chung cư và nhà ở liền kề Trung Đô, do HTX Công nghiệp Trung Đô làm chủ đầu tư; Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (cũ), do Công ty CP Đầu tư - Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2 - tiểu dự án tỉnh Nghệ An, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư; Dự án Khu chung cư và dịch vụ thương mại Sao Nghệ do Công ty CP Sao Nghệ làm chủ đầu tư; Dự án Khu dịch vụ thương mại nhà ở và chung cư tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh (cũ), do Công ty CP Cienco4 Land làm chủ đầu tư...


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo