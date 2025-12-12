Hàng loạt công trình, dự án dở dang, lãng phí

UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn diện, làm rõ trách nhiệm, đề xuất phương án xử lý dứt điểm 127 dự án đầu tư công chậm tiến độ, thi công dang dở, kém hiệu quả.

Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt năm 2015. Công trình được đầu tư theo chương trình phát triển văn hóa - thể thao, do Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng Hoàng Kim là đơn vị thi công.

Xây lên rồi... bỏ hoang

Giai đoạn 1 Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là xây dựng phần thô tòa nhà 5 tầng, gồm các hạng mục: phòng hành chính, khán phòng biểu diễn 500 chỗ ngồi và các phòng tập luyện, sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ di sản dân ca ví, giặm.

Năm 2016, dự án có kinh phí đầu tư gần 70 tỉ đồng này được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, sau 9 năm, công trình vẫn trong tình trạng dở dang, chưa thể đưa vào sử dụng.

Đến địa điểm xây dựng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An mới đây, chúng tôi không thấy bóng dáng người nào liên quan dự án. Phía trước công trình, nhiều hàng quán mọc lên nhếch nhác; bên trong cây cỏ mọc um tùm.

Tòa nhà 5 tầng với diện tích xây dựng cả chục ngàn mét vuông do bỏ hoang lâu ngày không sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp nhiều hạng mục. Ông Nguyễn Văn Trung, người dân ngụ gần công trình, tiếc rẻ: "Tiền nhà nước đầu tư mấy chục tỉ đồng, xây dựng cả tòa nhà rồi bỏ không năm này qua năm khác, không ai bảo quản, hư hỏng hết cả rồi, lãng phí quá!".

Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được đầu tư gần 70 tỉ đồng giai đoạn 1, đã “đắp chiếu” nhiều năm nay

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, việc xây dựng Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã hoàn thành giai đoạn 1, do còn thiếu rất nhiều hạng mục nên công trình chưa đưa vào sử dụng được. Đến nay, tỉnh đã bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2 của dự án; sở đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu, thực hiện. "Chúng tôi phấn đấu trong năm 2026 sẽ hoàn thiện dự án, đưa vào hoạt động để tránh lãng phí" - một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An quả quyết.

Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tại Nghệ An, nhiều công trình được đầu tư hàng chục, hàng trăm tỉ đồng nhưng hiệu quả không như kỳ vọng.

Trong đó, dự án nạo vét Lạch Thơi tại xã Quỳnh Phú được tỉnh Nghệ An đầu tư hơn 95 tỉ đồng. Khi dự án hoàn thành, tàu thuyền vẫn mắc cạn, không thể ra vào do dòng chảy thay đổi, khu vực nạo vét bị bồi lấp.

Dự án tái định cư Khe Mừ ở xã Kim Bảng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2009 với kinh phí đầu tư trên 80 tỉ đồng để di dời 120 hộ dân vạn chài không có nhà ở. Đến nay, sau 16 năm, khu này vẫn bỏ hoang dù hạ tầng đã hoàn thiện.

Tương tự, khu tái định cư Hòa Lam ở phường Trường Vinh được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 40 tỉ đồng, dù đã hoàn thành nhiều năm nay nhưng vẫn bỏ không. Điều đáng nói là cách đó không xa, rất nhiều hộ dân sống cạnh sông Lam hằng ngày vẫn phải đối mặt nguy cơ sạt lở, nước lũ cuốn...

Bên cạnh những công trình xây dựng quy mô nhưng kém hiệu quả, Nghệ An còn dôi dư hàng trăm trụ sở làm việc, nhà văn hóa... Chẳng hạn, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An ở phường Vinh Hưng được quy hoạch, sáp nhập với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ năm 2019. Từ đó, trụ sở làm việc rộng hàng ngàn mét vuông của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS với dãy nhà cao 3 tầng, tổng cộng hơn 50 phòng, luôn cửa đóng then cài, xem như bị bỏ hoang.

Liên quan hàng loạt dự án dở dang, không hiệu quả..., mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn diện. Các chủ đầu tư phải làm rõ trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý dứt điểm 127 dự án đầu tư công chậm tiến độ, thi công dang dở.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc xử lý triệt để các dự án dở dang, chậm tiến độ không chỉ giúp tránh lãng phí, tiết kiệm ngân sách mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Việc này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy giải ngân và nâng cao chất lượng đầu tư công.

Thanh tra 10 dự án, công trình Mới đây, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thanh tra 10 công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đó là Dự án Khu chung cư và nhà ở liền kề Trung Đô, do HTX Công nghiệp Trung Đô làm chủ đầu tư; Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (cũ), do Công ty CP Đầu tư - Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2 - tiểu dự án tỉnh Nghệ An, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư; Dự án Khu chung cư và dịch vụ thương mại Sao Nghệ do Công ty CP Sao Nghệ làm chủ đầu tư; Dự án Khu dịch vụ thương mại nhà ở và chung cư tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh (cũ), do Công ty CP Cienco4 Land làm chủ đầu tư...



