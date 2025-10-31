HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hàng loạt công ty phải giải trình sau kết quả kinh doanh quý III/2025

(NLĐO)- Nhiều công ty niêm yết phải báo cáo giải trình lên HoSE do lợi nhuận sụt giảm hoặc tăng hơn 10% so cùng kỳ.

Theo đó, hàng loạt công ty đã phải giải trình trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vì kết quả kinh doanh có biến động mạnh so cùng kỳ.

Xét về lợi nhuận tăng, thì Công ty CP Hà Đô báo cáo doanh thu quý III/2025 hợp nhất đạt 730,53 tỉ đồng, tăng 24% so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình hoạt động từ mảng năng lượng, đặc biệt là các dự án thủy điện, trong khi các hoạt động khác vẫn ổn định. Dẫn tới lợi nhuận sau thuế (LNST) quý III đạt 226,65 tỉ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm trước.

Về kết quả kinh doanh riêng lẻ, doanh thu quý III/2025 đạt 155,6 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Do doanh thu tài chính giảm dẫn đến giảm dẫn tới LNST quý III/2025 đạt 77,44 tỉ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Còn Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng báo cáo riêng lẻ công ty mẹ đã chuyển LNST quý III/2025 từ lãi sang lỗ so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ không phát sinh doanh thu tài chính từ cổ tức được chia từ các công ty con. Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất, LNST công ty đạt 163,6 tỉ đồng, tăng 223,76% so với cùng kỳ. LNST cổ đông công ty mẹ đạt 92,8 tỉ đồng, tăng 302,26% so với cùng kỳ. Công ty lý giải kết quả này chủ yếu đến từ sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu doanh thu môi giới bất động sản tăng mạnh, giúp nâng biên lợi nhuận gộp từ khoảng 50% lên gần 56%.

Hàng loạt công ty phải giải trình sau kết quả kinh doanh quý III - Ảnh 1.

Biến động kết quả kinh doanh quý III, nhiều công ty phải giải trình

Cũng cải thiện tình trạng lỗ là Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF). Theo đó, quý III/2025 TTF còn lỗ sau thuế còn 9,1 tỉ đồng, so với lỗ 22 tỉ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 27% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 33% so với cùng kỳ. Còn kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2025, TTF còn lỗ 12,28 tỉ đồng, so với lỗ 29,45 tỉ đồng cùng kỳ. Công ty lý giải sự cải thiện chủ yếu đến từ việc thị trường bất động sản trong nước đang hồi phục giúp các dự án đẩy nhanh tiến độ sau khi tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý và tín dụng; các công ty con triển khai các đơn hàng đầu tiên tại thị trường Ấn Độ, Trung Đông và Chính phủ Mỹ điều chỉnh giảm thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam…

Còn Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (YEG) giải trình LNST hợp nhất quý III giảm 78,59% (tương đương giảm 26,954 tỉ đồng ), nguyên nhân do chi phí giá vốn sản xuất các chương trình tăng cao. Còn LNST hợp nhất lũy kế 9 tháng lại tăng 19,51% (tương đương tăng 10,879 tỉ đồng ), do tập đoàn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Mảng quảng cáo và truyền thông tăng 58%, mảng tư vấn và khai thác bản quyền nội dung tăng 261%. Còn LNST riêng lẻ lũy kế 9 tháng giảm đến 143,091 tỉ đồng, chủ yếu do ghi nhận chi phí tài chính liên quan đến thoái vốn công ty con trong quý I/2025.

Tin liên quan

Chứng khoán trước giờ giao dịch ngày 18-11: Một cổ phiếu "cắm đầu" sau khi giải trình tăng trần

Chứng khoán trước giờ giao dịch ngày 18-11: Một cổ phiếu "cắm đầu" sau khi giải trình tăng trần

(NLĐO)- Novaland vừa bổ nhiệm ông Cao Trần Duy Nam và bà Trần Thị Thanh Vân giữ chức danh Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 15-11.

Lợi nhuận tăng "sốc" 1.000%, doanh nghiệp phải giải trình

(NLĐO) - Một số công ty phải giải trình vì lợi nhuận quý II/2024 tăng đột biến so với cùng kỳ, trong đó có công ty ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 1.000%.

HoSE yêu cầu Quốc Cường Gia Lai giải trình

(NLĐO) - Đóng cửa phiên giao dịch 25-7, giá cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tiếp tục giảm kịch sàn, còn 6.800 đồng/cổ phiếu.

kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế Sở giao dịch chứng khoán giải trình biến động kết quả
