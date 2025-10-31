Hàng loạt công ty phải giải trình sau kết quả kinh doanh quý III/2025

Theo đó, hàng loạt công ty đã phải giải trình trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vì kết quả kinh doanh có biến động mạnh so cùng kỳ.

Xét về lợi nhuận tăng, thì Công ty CP Hà Đô báo cáo doanh thu quý III/2025 hợp nhất đạt 730,53 tỉ đồng, tăng 24% so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình hoạt động từ mảng năng lượng, đặc biệt là các dự án thủy điện, trong khi các hoạt động khác vẫn ổn định. Dẫn tới lợi nhuận sau thuế (LNST) quý III đạt 226,65 tỉ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm trước.

Về kết quả kinh doanh riêng lẻ, doanh thu quý III/2025 đạt 155,6 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Do doanh thu tài chính giảm dẫn đến giảm dẫn tới LNST quý III/2025 đạt 77,44 tỉ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Còn Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng báo cáo riêng lẻ công ty mẹ đã chuyển LNST quý III/2025 từ lãi sang lỗ so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ không phát sinh doanh thu tài chính từ cổ tức được chia từ các công ty con. Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất, LNST công ty đạt 163,6 tỉ đồng, tăng 223,76% so với cùng kỳ. LNST cổ đông công ty mẹ đạt 92,8 tỉ đồng, tăng 302,26% so với cùng kỳ . Công ty lý giải kết quả này chủ yếu đến từ sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu doanh thu môi giới bất động sản tăng mạnh, giúp nâng biên lợi nhuận gộp từ khoảng 50% lên gần 56%.

Biến động kết quả kinh doanh quý III, nhiều công ty phải giải trình

Cũng cải thiện tình trạng lỗ là Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF). Theo đó, quý III/2025 TTF còn lỗ sau thuế còn 9,1 tỉ đồng, so với lỗ 22 tỉ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 27% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 33% so với cùng kỳ. Còn kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2025, TTF còn lỗ 12,28 tỉ đồng, so với lỗ 29,45 tỉ đồng cùng kỳ. Công ty lý giải sự cải thiện chủ yếu đến từ việc thị trường bất động sản trong nước đang hồi phục giúp các dự án đẩy nhanh tiến độ sau khi tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý và tín dụng; các công ty con triển khai các đơn hàng đầu tiên tại thị trường Ấn Độ, Trung Đông và Chính phủ Mỹ điều chỉnh giảm thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam…