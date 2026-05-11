Hàng loạt doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng chống lãng phí và quản lý sử dụng đất tại Ban Quản lý Dự án Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế Vĩnh Long.

Ban Quản lý Dự án Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế Vĩnh Long được thành lập vào tháng 10-2025, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị quản lý hạ tầng từ Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long trước đây. Tại các đơn vị cũ trước khi sáp nhập, việc phòng chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức. Hệ quả là tại các KCN, hàng loạt doanh nghiệp (DN) đã thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng hoặc chỉ sử dụng một phần, gây lãng phí nghiêm trọng.

Tại Bến Tre, 4 DN thuê đất nhưng chưa đưa vào sử dụng hoặc mới triển khai một phần, tổng diện tích đất để hoang lên tới 103.960,5 m2. Trong đó, Công ty CP Sản xuất gạch Nam Việt thuê 6.548,3 m2 từ năm 2013 nhưng đến nay chỉ dựng cột bê-tông, đổ đà kiềng; Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam chưa triển khai sử dụng hơn 15.297 m2 đất; Công ty TNHH Unisoll Vina chưa đưa vào sử dụng hơn 31.702 m2...

Tại Trà Vinh, tổng diện tích đất mà DN đã thuê nhưng dừng hoặc chưa đưa vào sử dụng ở KCN Long Đức là 80.418,4 m2. Một số DN, như Công ty CP Công nghệ GHL và Công ty CP Lý Khải Minh, không chỉ tạm ngừng hoạt động mà còn nợ tiền thuê đất và hạ tầng hàng trăm triệu đồng.

Sau 20 năm, Tuyến Công nghiệp Cổ Chiên vẫn gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng

Còn ở Vĩnh Long trước đây, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài dai dẳng. Tại Tuyến Công nghiệp Cổ Chiên và Khu Dân cư Cổ Chiên, 12 hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng 51.633,2 m2 đất trong hơn 20 năm nay. Việc chậm trễ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả triển khai thực hiện dự án.

Sai phạm nghiêm trọng nhất được Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra là ở Công ty CP Mía đường Bến Tre (thuộc KCN An Hiệp). DN này thuê hơn 80.165 m2 đất trả tiền hằng năm nhưng ngưng hoạt động sản xuất đường từ năm 2018. Thay vì trả lại đất hoặc sử dụng đúng mục đích, công ty tự ý cho DNTN Ép dầu Lương Quới (nay là Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới) thuê lại 8.204 m2 mặt bằng và nhà xưởng để sản xuất. Việc cho thuê trái pháp luật này diễn ra từ tháng 10-2008 đến tháng 6-2025, giúp Công ty CP Mía đường Bến Tre thu lợi bất chính số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp DN chậm đưa đất vào sử dụng. Ban Quản lý Dự án Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế Vĩnh Long phải tổ chức kiểm điểm đối với một số lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019-2025 do để xảy ra các hạn chế, sai phạm trong địa bàn phụ trách.