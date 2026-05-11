Hàng loạt doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Hàng loạt doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang

Bài và ảnh: Lê Khánh

Tại các đơn vị cũ trước khi sáp nhập, việc phòng chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng chống lãng phí và quản lý sử dụng đất tại Ban Quản lý Dự án Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế Vĩnh Long.

Ban Quản lý Dự án Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế Vĩnh Long được thành lập vào tháng 10-2025, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị quản lý hạ tầng từ Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long trước đây. Tại các đơn vị cũ trước khi sáp nhập, việc phòng chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức. Hệ quả là tại các KCN, hàng loạt doanh nghiệp (DN) đã thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng hoặc chỉ sử dụng một phần, gây lãng phí nghiêm trọng.

Tại Bến Tre, 4 DN thuê đất nhưng chưa đưa vào sử dụng hoặc mới triển khai một phần, tổng diện tích đất để hoang lên tới 103.960,5 m2. Trong đó, Công ty CP Sản xuất gạch Nam Việt thuê 6.548,3 m2 từ năm 2013 nhưng đến nay chỉ dựng cột bê-tông, đổ đà kiềng; Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam chưa triển khai sử dụng hơn 15.297 m2 đất; Công ty TNHH Unisoll Vina chưa đưa vào sử dụng hơn 31.702 m2...

Tại Trà Vinh, tổng diện tích đất mà DN đã thuê nhưng dừng hoặc chưa đưa vào sử dụng ở KCN Long Đức là 80.418,4 m2. Một số DN, như Công ty CP Công nghệ GHL và Công ty CP Lý Khải Minh, không chỉ tạm ngừng hoạt động mà còn nợ tiền thuê đất và hạ tầng hàng trăm triệu đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang - Ảnh 1.

Sau 20 năm, Tuyến Công nghiệp Cổ Chiên vẫn gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng

Còn ở Vĩnh Long trước đây, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài dai dẳng. Tại Tuyến Công nghiệp Cổ Chiên và Khu Dân cư Cổ Chiên, 12 hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng 51.633,2 m2 đất trong hơn 20 năm nay. Việc chậm trễ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả triển khai thực hiện dự án.

Sai phạm nghiêm trọng nhất được Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra là ở Công ty CP Mía đường Bến Tre (thuộc KCN An Hiệp). DN này thuê hơn 80.165 m2 đất trả tiền hằng năm nhưng ngưng hoạt động sản xuất đường từ năm 2018. Thay vì trả lại đất hoặc sử dụng đúng mục đích, công ty tự ý cho DNTN Ép dầu Lương Quới (nay là Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới) thuê lại 8.204 m2 mặt bằng và nhà xưởng để sản xuất. Việc cho thuê trái pháp luật này diễn ra từ tháng 10-2008 đến tháng 6-2025, giúp Công ty CP Mía đường Bến Tre thu lợi bất chính số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp DN chậm đưa đất vào sử dụng. Ban Quản lý Dự án Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế Vĩnh Long phải tổ chức kiểm điểm đối với một số lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019-2025 do để xảy ra các hạn chế, sai phạm trong địa bàn phụ trách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo