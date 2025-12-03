Hàng loạt nhân sự cấp cao Gelex bất ngờ xuất hiện tại FPT Telecom

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hàng loạt nhân sự cấp cao Gelex bất ngờ xuất hiện tại FPT Telecom

Lê Tỉnh

(NLĐO) - FPT Telecom đề xuất bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Trung, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex, giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã chứng khoán: FOX) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, diễn ra ngày 24-12.

Tại đại hội, HĐQT FPT Telecom sẽ trình cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đáng chú ý, danh sách đề cử có sự xuất hiện của ông Nguyễn Trọng Trung - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX), Tổng giám đốc CTCP Điện lực Gelex, Cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (Gtel).

Bên cạnh đó, ông Võ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông (Gtel) và ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc FPT Telecom cũng được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp trình cổ đông miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là bà Trần Thị Hồng Lĩnh và ông Phan Thế Thành. Cả hai đã nộp đơn từ nhiệm ngày 16-7. Công ty cũng miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Phúc khỏi Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm.

Đây là kỳ họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên kể từ khi Bộ Công an trở thành cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom.

Hàng loạt nhân sự cấp cao Gelex tham gia FPT Telecom nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 1.

HĐQT FPT Telecom sẽ trình cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, diễn ra ngày 24-12

Trước đó, ngày 16-7, Bộ Công an đã chính thức tiếp nhận quyền đại diện vốn Nhà nước từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an được thực hiện theo chủ trương sắp xếp, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại thời điểm chuyển giao, SCIC sở hữu 50,2% vốn, trong khi Tập đoàn FPT nắm 45,7%.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần gần 4.930 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 905 tỉ đồng, tăng 26%.

Lý giải kết quả này, doanh nghiệp cho biết đến từ việc nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh bán hàng, cắt giảm chi phí và tối ưu hoạt động tài chính.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 14.287 tỉ đồng doanh thu, tăng 12% và lãi sau thuế 2.580 tỉ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin liên quan

SCIC đăng ký chuyển nhượng hơn 370 triệu cổ phiếu FPT Telecom về Bộ Công an

SCIC đăng ký chuyển nhượng hơn 370 triệu cổ phiếu FPT Telecom về Bộ Công an

(NLĐO)- Đây được xem là thủ tục sau cùng trong quá trình Bộ Công an tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom.

Bộ Công an tiếp nhận cổ phần tại FPT Telecom

(NLĐO)- Bộ Công an đã tiếp nhận quyền sở chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

FPT bán 40% vốn công ty AI tại Nhật Bản

(NLĐO)- Hai tập đoàn Sumitomo Corporation và SBI Holdings (đều của Nhật Bản) sẽ đầu tư 20% và 20% vào FPT Smart Cloud Japan.

FPT viễn thông FPT Telecom GELEX
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo