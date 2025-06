Hàng loạt "trùm" giang hồ cộm cán sa lưới

Từng gây bao bất an, nhức nhối trong xã hội với hàng loạt hoạt động tội phạm tinh vi, manh động, từ cho vay nặng lãi, bảo kê, khai thác khoáng sản trái phép đến mua bán vũ khí, ma túy, những "ông trùm" từng một thời tác oai tác quái nay đã phải cúi đầu trước pháp luật. Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng công an từ trung ương đến địa phương đang từng bước bóc gỡ, triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, trả lại sự bình yên cho nhân dân.

Ngựa quen đường cũ

Nhắc tới Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn", ngụ tỉnh Thanh Hóa), trong giới giang hồ ở Thanh Hóa, ai cũng biết thành tích bất hảo của người đàn ông này. Tuấn "thần đèn" từng nhiều lần "ra tù vào tội", nhiều tiền án, tiền sự về các tội: "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Sau khi ra tù, Tuấn "thần đèn" vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế... gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”). Ảnh: BỘ CÔNG AN

Thượng tá Nguyễn Tân Cảnh, Phó trưởng Phòng 8 - Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, cho biết Tuấn "thần đèn" từng nhiều lần vào tù nhưng không hoàn lương mà tiếp tục hoạt động trái pháp luật với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ và thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi hơn.

Theo Bộ Công an, với vỏ bọc của hàng chục doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tuấn "thần đèn" tổ chức cả một hệ thống khai thác khoáng sản vượt phạm vi, vượt công suất cho phép và gian lận trong kê khai, che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, băng nhóm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu còn dùng mạng xã hội để phô trương thanh thế, có biểu hiện coi thường và thách thức pháp luật khiến dư luận bức xúc, bất an.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo C03 khẩn trương vào cuộc điều tra quyết liệt và triệt xóa tận gốc đường dây tội phạm của Tuấn "thần đèn".

Sau khi nhận chỉ đạo, ngày 2-5, C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA về 2 tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Nhiều đồng phạm khác của Tuấn "thần đèn" cũng bị khởi tố.

Tương tự tại Hà Nội, Mai Hồng Hải (tức Hải "lu") từng có 4 tiền án về các tội: "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Tổ chức đánh bạc". Ra tù, không tu chí làm ăn, Hải "lu" tập hợp một nhóm đàn em đầu trọc, xăm trổ cũng đều từng xộ khám, để đi đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, Hải "lu" không chỉ là đối tượng lưu manh, côn đồ mà còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều "dân anh chị" ở Hà Nội. Qua đó, Hải "lu" đã lợi dụng các mối quan hệ để nhận các hợp đồng đòi nợ thuê.

"Vòi bạch tuộc" tội phạm bị chặt đứt

Mỗi vụ đòi nợ thành công sẽ ăn chia theo tỉ lệ 40-60 hoặc 50-50 với chủ nợ. Trong quá trình đi đòi nợ, Hải "lu" dẫn theo từ 10-20 đàn em xăm trổ đầy mình, cạo trọc đầu để uy hiếp, buộc những người này phải trả tiền, nếu không sẽ kéo đến nơi ở, nơi làm việc gây sức ép.

Sau suốt 5 tháng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp lực lượng chức năng huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ triển khai thành nhiều mũi đồng loạt bắt giữ các đối tượng trong nhóm của Hải "lu". Đến cuối tháng 1-2025, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hải "lu" cùng nhiều đàn em khác của đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tại miền Tây, trong tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố 32 bị can về các hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do Nguyễn Công Huân (SN 1995, trú tại xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cầm đầu. Trong đó, Nguyễn Công Huân bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bộ Công an đánh giá đường dây này hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và móc nối với một số đối tượng hình sự phức tạp ở các địa phương lân cận để hoạt động cho vay lãi nặng, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình khám xét, công an thu 5 khẩu súng (2 khẩu súng dài, 3 khẩu súng ngắn), 1 vật nghi là lựu đạn, 43 viên đạn các loại (đã trưng cầu giám định số vũ khí trên); các giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 1 túi ni-lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và các dụng cụ nghi để sử dụng trái phép chất ma túy; 250 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện, đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.

Kiên quyết không để tội phạm lộng hành Nhận định về các vụ án nêu trên, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, cho rằng các đối tượng Tuấn "thần đèn", Hải "lu" hay Nguyễn Công Huân đều đã tái phạm nhiều lần, gây bức xúc trong dư luận. Hành vi của các nhóm này gây ra hệ lụy nghiêm trọng về tâm lý, kinh tế, an ninh cộng đồng. Luật sư Trần Xuân Tiền cũng đánh giá cao việc Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động đấu tranh, kiên quyết không để tội phạm lộng hành. Điều này thể hiện thông điệp rõ ràng rằng "pháp luật không có vùng cấm", tội phạm dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị xử lý nếu vi phạm pháp luật.