Giáo dục

Hàng ngàn giáo viên ở Đắk Lắk bị nợ hơn 38 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ

Cao Nguyên

(NLĐO) - 38 xã, phường tại Đắk Lắk nợ hơn 38 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ của hàng ngàn giáo viên suốt nhiều năm qua

Ngày 26-12, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện chế độ làm thêm giờ đối với giáo viên.

Hàng ngàn giáo viên bị nợ tiền dạy thêm giờ trong nhiều năm - Ảnh 1.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, 38 xã, phường hiện nợ hơn 38,6 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ của giáo viên

Qua thống kê, 38 xã, phường tại Đắk Lắk chưa thanh toán hơn 38,6 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ cho hàng ngàn giáo viên từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, nguyên nhân việc nợ tiền dạy thêm giờ là do các trường thực hiện dạy 2 buổi/ngày nhưng định mức giáo viên của nhà trường không đủ theo quy định nên một số người nhận dạy thêm giờ, chủ yếu diễn ra ở các trường tiểu học.

Trong khi đó, ngân sách nhà nước không bố trí để chi trả cho số tiết giáo viên dạy tăng thêm và kinh phí chi thường xuyên tại một số xã, phường quá thấp, dẫn đến giáo viên dạy tăng giờ các đơn vị không có kinh phí chi trả.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk đề nghị các địa phương cân đối từ nguồn ngân sách để bố trí kinh phí, thanh toán dứt điểm số tiền này. Trường hợp các địa phương không có khả năng cân đối kinh phí, Sở GD-ĐT đề xuất báo cáo cho Sở Tài chính để tham mưu.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cũng đề nghị các xã, phường khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ…

Một cô giáo tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết do trường thiếu giáo viên đứng lớp, các thầy cô chia nhau dạy thêm giờ nhưng nhiều năm chưa được chi trả.

"Trong các cuộc họp, chúng tôi đều kiến nghị việc này nhưng đều nhận được trả lời là chờ cấp trên chỉ đạo. Chúng tôi mong các cấp, ngành xem xét chi trả trước Tết Nguyên đán để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên" – cô giáo này bày tỏ.

Chi tiết cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo mới nhất

Chi tiết cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo mới nhất

(NLĐO) - Nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định

Giáo viên từ mầm non đến THPT được trả lương dạy thêm giờ

(NLĐO)- Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

