Hàng ngàn người dự lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa có từ 300 năm trước

Clip: Hàng ngàn người nô nức tham gia lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa để cầu may

Sáng 29-6, hàng ngàn người với đủ thứ dụng cụ đánh bắt cá đã tề tựu tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để dự lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa.

Đây là lễ hội độc đáo đã tồn tại gần 300 năm nay, giúp nâng cao tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư và góp phần khuyến nông, khuyến ngư.

Đầm Vực - nơi diễn ra lễ hội - rộng hơn 30 ha, nằm ven chân núi Hồng Lĩnh với phong cảnh yên bình.

Vài năm trở lại đây, xã Xuân Viên đã lập một đội bảo vệ đầm, cấm đánh bắt nên lượng cá mùa này thường to và nhiều.

Các già làng cho hay trong lễ hội, ai bắt được cá to sẽ gặp may mắn, mùa màng bội thu, buôn may bán đắt. Ngày trước, con cá to nhất được dâng cúng Thành Hoàng làng.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân tham gia lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa: