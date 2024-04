Triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế 2024 (Global Sourcing Fair Việt Nam) diễn ra từ ngày 24 đến 26-4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP HCM.

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 8.000 nhà mua hàng từ hơn 150 quốc gia tìm nguồn cung ứng sản phẩm từ Việt Nam và khu vực châu Á.

Tại triển lãm, có hơn 400 nhà cung cấp từ Việt Nam và châu Á tham gia giới thiệu 20.000 sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu. Đây là những đại diện cho xu hướng mới nhất trong các ngành hàng: nhà cửa - nội thất, quà tặng - thủ công mỹ nghệ, thời trang - phụ kiện, dệt may - phụ liệu thời trang…

Trong đó, có 70% nhà cung cấp Việt Nam và 30% còn lại đại diện cho các thị trường trọng điểm như Malaysia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Rất nhiều nhà sản xuất, mua hàng quốc tế đã xác nhận tham dự triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam năm 2024

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dệt may, giày dép và gỗ nội thất của Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2024.

Sự tăng trưởng vượt bậc trong các ngành hàng này là bằng chứng rõ ràng nhất cho xu hướng tìm nguồn cung ứng sản phẩm từ Việt Nam và khắp châu Á của các nhà mua hàng quốc tế.

Ông Hu Wei, Giám đốc điều hành Global Sources (đơn vị tổ chức triển lãm), kỳ vọng: "Triển lãm sẽ là nền tảng tiên phong đón đầu xu hướng và đáp ứng hiệu quả nhu cầu này. Với dịch vụ toàn diện từ trực tuyến đến trực tiếp (Online-to-Offline), sự kiện là nền tảng để nhà mua hàng quốc tế kết nối với các nhà cung cấp đã được xác thực, khám phá các sản phẩm mới và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh có giá trị".

Nhiều sản phẩm làng nghề của Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm

Thông tin từ ban tổ chức cho biết nhiều văn phòng thu mua của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chuỗi bán lẻ, công ty thương mại, nhà phân phối, đại lý... đang gia tăng tìm nguồn cung ứng quốc tế.

Bằng chứng là nhiều nhà bán hàng thương mại điện tử, nhiều thương hiệu nổi tiếng đại diện cho các thị trường quan trọng như: Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Ky, Anh, UAE, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á đã đăng ký tham gia triển lãm này.

Trong số này có một số thương hiệu tiêu biểu như: Absco, Wayfair Inc., Walmart Global Sourcing, Anji Ruiqi Home Supplies, Samet, Canadian Tire Kingfisher, Gablemere, và Arramount Furniture, Vintage Gifts & Décor, Miniso (Quảng Châu), Elasto Gmbh & Co. Kg, Gordon Sinclair, Vigor International, Spector & Co, Dragon Sourcing Far East, Hong Kong Balishi Industrial và Oldeani Limited, Ximivogue, Moss Brands, Forcast, Brilliant Standard, PARSA Haar- und Modeartikel GmbH, Hayteks Ekolojik Tekstil, La Milano Inc, Modrec International, Misirli UK...

Các doanh nghiệp tham gia trưng bày tại triển lãm tin tưởng đây là sân chơi mang tính bước ngoặt, giúp doanh nghiệp xây dựng các mối quan hệ đối tác mới và giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng quốc tế.