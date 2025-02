Hàng ngàn phương tiện bị phạt nguội, nộp ngân sách gần 50 tỉ đồng

Ngày 22-2, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, kể từ khi các Nghị định mới về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông có hiệu lực, cùng với việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, ý thức chấp hành giao thông của người dân đã được nâng lên rõ rệt.

Trung tâm giám sát an ninh đặt tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa để phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo số liệu thống kê, từ năm 2024 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt nguội hơn 33 ngàn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước gần 50 tỉ đồng.

Riêng 2 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã xác minh, ra thông báo phạt nguội 3.956 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 6,3 tỉ đồng. Thanh Hóa là địa phương có kết quả xử phạt nguội vi phạm giao thông cao nhất cả nước.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn 26 huyện, thị xã, TP hiện đều có hệ thống camera an ninh, hạ tầng số cũng phát triển góp phần quan trọng vào kiểm soát an ninh trật tự an toàn giao thông. Toàn tỉnh hiện có trên 150.000 camera giám sát được lắp đặt tại các tuyến và nút giao thông trọng điểm.

Bên cạnh ghi nhận diễn biến tình hình an ninh trật tự, các camera còn lưu lại hình ảnh vi phạm trật tự giao thông, do đó việc xử phạt nguội sẽ được thực hiện từ nguồn trích xuất hình ảnh từ camera giám sát và hệ thống cơ sở dữ liệu bằng ảnh.

Ngoài ra, việc xử lý phạt nguội còn được lấy từ nguồn là những video, hình ảnh do Cục Cảnh sát giao thông và công an các địa phương chuyển đến; hình ảnh do các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và từ các tổ chức, cá nhân cung cấp.

Từ những nguồn này, lực lượng chức năng phân tích, đánh giá lỗi vi phạm, sau đó tra cứu và gửi thông tin xử phạt về địa chỉ người vi phạm. Nếu quá số ngày quy định, người vi phạm không đến cơ quan chức năng nộp phạt sẽ bị gửi thông báo cho đơn vị đăng kiểm, buộc phải nộp phạt khi đến kì đăng kiểm.

Cùng với Nghị định số 168, thông qua camera giám sát phạt nguội đã thực sự tạo chuyển biến, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của người dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.