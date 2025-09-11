HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hàng ngàn tỉ đồng tiếp sức thanh niên công nhân trong 5 năm

Thanh Nga

(NLĐO) - 5 năm qua, công tác chăm lo cho thanh niên công nhân được mở rộng, lan tỏa đến lao động tự do, khu nhà trọ với tổng giá trị hơn 2.343 tỉ đồng

Sáng 11-9, LĐLĐ TP HCM đã phối hợp với Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa LĐLĐ TP và Thành Đoàn giai đoạn 2021 - 2025, ký kết chương trình liên tịch giai đoạn 2026 – 2030.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, LĐLĐ TP và Thành Đoàn đã hoàn thành hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đa dạng với các đợt sinh hoạt chính trị, hội thi "Ánh sáng thời đại" tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hành trình đến địa chỉ đỏ, kịch tuyên truyền, các chương trình "Tư vấn pháp luật", "Phát thanh Tạp chí Người lao động", Truyền hình Công nhân - Công đoàn, Truyền hình Thanh niên… thu hút hàng trăm ngàn lượt thanh niên công nhân, viên chức, người lao động. 

Qua đó hình thành lớp thanh niên công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó với sự nghiệp cách mạng.

Hàng ngàn tỉ đồng tiếp sức thanh niên công nhân trong 5 năm qua - Ảnh 1.

Người lao động về quê ăn Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên chuyến xe Mùa Xuân do LĐLĐ TP HCM và Thành Đoàn tổ chức

Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã tạo môi trường cho thanh niên công nhân nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát huy vai trò tiên phong trong sản xuất và hội nhập. 

Từ thực tiễn phong trào, giai đoạn vừa qua đã có hơn 75.000 công nhân - lao động được nâng bậc thợ, nâng lương; hàng trăm thanh niên công nhân, kỹ sư, chủ tịch Công đoàn, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu đã được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như Giải thưởng "Nguyễn Văn Trỗi"; Giải thưởng "Tôn Đức Thắng"; "Giải thưởng 28/7"; thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu…

Công tác chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân tiếp tục được mở rộng, lan tỏa đến lao động tự do, nghiệp đoàn, khu nhà trọ, khu lưu trú với tổng giá trị chăm lo ước tính hơn 2.343 tỉ đồng. Các chương trình "Chuyến xe thanh niên công nhân về quê đón Tết", "Tấm vé nghĩa tình", "Tết Sum vầy" và các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán đã hỗ trợ hàng triệu suất quà, hàng chục ngàn vé xe, vé máy bay cho đoàn viên - lao động cùng nhiều mô hình chăm lo hiệu quả khác. 

Trong đó, LĐLĐ TP đặc biệt quan tâm đến các đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, sửa xe, bốc xếp, vệ sinh dân lập, giáo viên mầm non, bảo mẫu ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn… góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực phấn đấu cho thanh niên công nhân và con em họ.

Hàng ngàn tỉ đồng tiếp sức thanh niên công nhân trong 5 năm qua - Ảnh 2.

Đại diện LĐLĐ TP HCM và Thành Đoàn ký kết liên tịch giai đoạn 2026 - 2030

Tạo môi trường để thanh niên công nhân phát huy trí tuệ

Tại hội nghị, LĐLĐ TP và Thành Đoàn thống nhất ký kết chương trình liên tịch giai đoạn 2026 - 2030, với nhiều nội dung trọng tâm. Cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, pháp luật, tác phong công nghiệp, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên công nhân trong bối cảnh thành phố thực hiện chính quyền đô thị hai cấp; đầu tư, nghiên cứu các giải pháp hiệu quả, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", kết hợp với các hội thi nâng cao tay nghề, kỹ năng, qua đó tạo môi trường cho thanh niên công nhân phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến.

Hàng ngàn tỉ đồng tiếp sức thanh niên công nhân trong 5 năm qua - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM khen thưởng các tập thể

Đồng thời, tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên công nhân, viên chức, người lao động và con, em thanh niên công nhân; xây dựng và duy trì, nâng cao chất lượng các tổ chức Công đoàn, Đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, gắn với công tác phát triển Đảng trong thanh niên công nhân.

Hàng ngàn tỉ đồng tiếp sức thanh niên công nhân trong 5 năm qua - Ảnh 4.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và Thành Đoàn khen thưởng các điển hình trong công tác phối hợp

Dịp này, LĐLĐ TP và Thành Đoàn đã khen thưởng 65 tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai các hoạt động tại cơ sở.

thanh niên công nhân phong trào thi đua yêu nước LĐLĐ TP HCM Thành đoàn người lao động
