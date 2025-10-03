Hàng nhãn riêng Saigon Co.op: Niềm tin trong giỏ hàng Việt

Không còn là khái niệm xa lạ, hàng nhãn riêng Saigon Co.op nay đã trở thành niềm tin trong giỏ hàng triệu gia đình Việt. Hành trình ấy không chỉ minh chứng cho sự bền bỉ của một nhà bán lẻ, mà còn cho thấy sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng: từ "mua rẻ" sang "mua thông minh và có trách nhiệm".

Từ "giải pháp thay thế" đến lựa chọn chủ lực

Một buổi sáng cuối tuần, chị Thu Hồng (ngụ phường Gia Định, TP HCM) bước vào siêu thị Co.opmart gần nhà. Trong giỏ hàng của chị, dễ dàng nhận thấy hơn nửa là các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op): từ gạo ST25 Co.op Finest, nước giặt Co.op Select đến rau củ GlobalG.A.P. "Trước đây tôi còn e dè khi lựa chọn. Nhưng dùng nhiều rồi mới thấy khác, sản phẩm rất ổn định, nguồn gốc rõ ràng, lại tiết kiệm đáng kể chi tiêu mỗi tháng" - chị Thu Hồng chia sẻ.

Câu chuyện của chị Hồng cũng chính là sự phản chiếu hành trình gần 2 thập kỷ của hàng nhãn riêng tại Việt Nam: đi từ do dự đến niềm tin, từ "giải pháp thay thế" trở thành lựa chọn chủ lực của nhiều gia đình.

Là một trong những nhà bán lẻ đầu tiên phát triển hàng nhãn riêng, Saigon Co.op đã sớm dấn thân vào hướng đi mới với triết lý vừa đáp ứng túi tiền người tiêu dùng, vừa bảo đảm chất lượng. Các dòng sản phẩm được định vị rõ ràng, từ bình dân đến cao cấp, bao gồm Co.op Happy, Co.op Select và Co.op Finest.

Khi mới ra mắt, dù giá thấp hơn hàng hóa cùng loại của thương hiệu lớn 5%-20%, người tiêu dùng vẫn còn hoài nghi. Không ít khách hàng khi ấy nghĩ hàng nhãn riêng chỉ là hàng giá rẻ. "Chúng tôi đã kiên trì chứng minh bằng chất lượng ổn định, bao bì ngày càng chuyên nghiệp và cam kết minh bạch" - đại diện Saigon Co.op cho hay.

Nhờ sự kiên định này, đến nay, danh mục hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đã vượt 2.000 mã sản phẩm, hợp tác cùng hơn 100 nhà sản xuất trong nước. Đặc biệt, nhiều mặt hàng đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ - điều mà ngay cả các thương hiệu lớn cũng phải nỗ lực để theo kịp.

Hàng nhãn riêng Co.op trở thành lựa chọn chủ lực trong giỏ hàng của hàng triệu gia đình Việt

Biến niềm tin thành lợi thế cạnh tranh

Từ chỗ chỉ được xem là giải pháp bổ sung để đa dạng sự lựa chọn, hàng nhãn riêng Saigon Co.op nay đã chiếm tỉ trọng hai con số trong tổng doanh thu toàn hệ thống với tốc độ tăng trưởng đều đặn qua từng năm.

Một khảo sát nội bộ của hệ thống cho thấy có đến 6/10 khách hàng thành viên khẳng định họ luôn mua ít nhất một sản phẩm nhãn riêng mỗi lần đến siêu thị. Tần suất mua lặp lại với các nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước giặt lên đến 70%-80%. Nhiều sản phẩm đã trở thành thói quen tiêu dùng định kỳ, tiêu biểu là gạo lúa tôm ST25 Co.op Finest, rau củ GlobalGAP, khăn giấy ướt tự hủy Co.op Finest hay nước giặt Co.op Select. Đây là minh chứng cho sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng: khách hàng không còn chỉ quan tâm đến giá, mà đặt niềm tin vào chất lượng, sự an toàn và trách nhiệm xã hội.

Thực tế, theo các chuyên gia kinh tế, điều tạo nên lợi thế của hàng nhãn riêng chính là niềm tin của khách hàng. Một khi khách hàng đã tin, họ không còn so đo giá rẻ hay đắt, mà xem đó là lựa chọn thông minh.

Saigon Co.op hợp tác trực tiếp với HTX và nhà cung cấp uy tín để kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị

Trở lại với hàng nhãn riêng Saigon Co.op, nếu trước đây hàng nhãn riêng được xem chủ yếu là lựa chọn tiết kiệm, thì nay doanh nghiệp đã định vị bằng năm giá trị cốt lõi để phù hợp với xu thế tiêu dùng mới. Theo đó, sản phẩm được thiết kế thân thiện môi trường với lộ trình loại bỏ nhựa dùng một lần, tiết kiệm khoảng 100 tấn nhựa mỗi năm và thay thế bằng túi tái chế, giấy FSC hay khăn bông Oeko-Tex. Yếu tố sức khỏe cũng được đặt lên hàng đầu với hơn 90% rau củ đạt chuẩn GlobalGAP, kèm mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Song song đó, sự tiện lợi cũng là một giá trị quan trọng. Các dòng sản phẩm chế biến sẵn hoặc sơ chế sẵn (ready-to-eat, ready-to-cook), cùng hệ thống Co.op Bakery, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mà vẫn bảo đảm an toàn. Không dừng lại ở đó, việc giữ trọn vị ngon của đặc sản địa phương được thể hiện qua những sản phẩm quen thuộc như dưa lưới Golden Sweet Tây Ninh, xoài Cát Cần Giờ hay hạt điều Bình Phước. Cuối cùng, yếu tố gắn kết cộng đồng được thực hiện thông qua hợp tác trực tiếp với hợp tác xã, nông dân và nhà sản xuất trong nước, từ đó tạo chuỗi cung ứng bền vững.

Có thể nói, trong bối cảnh bán lẻ hiện đại ngày càng cạnh tranh, hàng nhãn riêng chính là "con át chủ bài" giúp Saigon Co.op giữ vững vị thế tiên phong, đồng thời góp phần định hình lối sống tiêu dùng mới của người Việt: an toàn, tiết kiệm và bền vững.

Không chỉ tiết kiệm, mà còn trách nhiệm xã hội Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và môi trường, hàng nhãn riêng không còn dừng lại ở khái niệm "giải pháp tiết kiệm". Nó đã trở thành lựa chọn của những người tiêu dùng có trách nhiệm: tiêu dùng để bảo vệ môi trường, hỗ trợ nông dân và cùng nhau kiến tạo chuỗi cung ứng bền vững. Một khảo sát gần đây cho thấy, khách hàng trẻ trong độ tuổi 25-35 đặc biệt yêu thích dòng sản phẩm "xanh" và "tiện lợi" của Saigon Co.op. Đây chính là nhóm đang góp phần định hình thói quen tiêu dùng mới của xã hội.







Đại hội mua sắm - Hội chợ Hàng nhãn riêng Co.op Để tri ân khách hàng và lan tỏa giá trị của hàng nhãn riêng, từ ngày 2 đến 15-10-2025, tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op triển khai chương trình "Hội chợ Hàng Nhãn Riêng Co.op" - một sự kiện được ví như "đại hội mua sắm" đúng nghĩa. Chương trình không chỉ là dịp để khách hàng săn khuyến mãi mà còn là thông điệp Saigon Co.op gửi đến người tiêu dùng: tiêu dùng thông minh, bền vững và gắn kết cộng đồng. Hàng nhãn riêng thay thế các sản phẩm nhựa, định hướng khách hàng tiêu dùng xanh Trong chương trình này, hàng loạt ưu đãi hấp dẫn được tung ra. Nổi bật nhất là nhóm "An tâm chất lượng - Tiết kiệm tối đa" với mức giảm giá đến 50% và các ưu đãi mua 1 tặng 1 cho nhiều sản phẩm thiết yếu như nước giặt xả hoa mai/đào Co.op Select túi 3,5kg hay hạt nêm Co.op Select heo xương ống tủy 380g. Bên cạnh đó, khách hàng thành viên khi mua sản phẩm có biểu tượng "x3 điểm thưởng" sẽ được nhân ba số điểm tích lũy. Đặc biệt, trong hai ngày vàng 2 và 3-10, khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng, và với hóa đơn từ 1 triệu đồng sẽ được tặng hai phiếu, áp dụng cho các sản phẩm nhãn riêng trong khu tự chọn.





