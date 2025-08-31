HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ "đột kích" đường dây đánh bạc do 2 phụ nữ cầm đầu

Cao Nguyên

(NLĐO) – Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích đường dây đánh bạc quy mô lớn, trung bình 500 triệu đồng/ngày do 2 phụ nữ cầm đầu

Ngày 31-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ "đột kích" đường dây đánh bạc do 2 người phụ nữ cầm đầu- Ảnh 1.

Công an triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn do 2 phụ nữ cầm đầu

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, quy tụ nhiều con bạc ở nhiều xã của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng công an nhiều xã trên địa bàn triển khai 15 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 15 đối tượng.

Qua khám xét, công an đã tạm giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi), cùng ngụ tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 6-2025 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động để nhận số đề của con bạc và chuyển cho nhà cái để hưởng lợi hoa hồng. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng các tài khoản cá cược trên mạng để trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 6-2025 đến nay, đường dây này đã giao dịch đánh bạc khoảng hơn 45 tỉ đồng, trung bình mỗi ngày 500 triệu đồng.

