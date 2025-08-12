HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn qua phường Đông Hà, Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) dự kiến sẽ có hàng trăm cây xanh bị đốn hạ, di dời.

Những ngày qua, nhiều cây xanh còn tươi tốt, tỏa bóng mát ở đường Hùng Vương, đoạn qua phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bị cưa hạ, cắt ngọn để cải tạo vỉa hè khiến nhiều người dân tiếc ngẩn ngơ.

Theo tìm hiểu, cuối năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thuộc TP Đông Hà cũ (nay là phường Đông Hà và Nam Đông Hà) với tổng mức đầu tư 126,5 tỉ đồng.

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?- Ảnh 1.

Nhiều cây xanh ở đường Hùng Vương bị cưa hạ để cải tạo vỉa hè

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?- Ảnh 2.

Nhiều cây xanh đã bị cưa trụi

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?- Ảnh 3.

Dự án này do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến ngày 30-9.

Vỉa hè đường Hùng Vương được cải tạo có chiều dài thiết kế 5,04km, bắt đầu từ nút giao đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo, kết thúc tại phía Bắc cầu Vĩnh Phước.

Để thực hiện dự án, dự kiến sẽ có 259 cây xanh bị đốn hạ, di dời 282 cây, sau đó sẽ trồng mới 432 cây xanh.

Hiện lực lượng chức năng đã đốn hạ 95/259 cây, 67 cây đã cắt tán, chờ bàn giao mặt bằng để di dời.

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?- Ảnh 4.

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?- Ảnh 5.

Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương đang được triển khai

Cải tạo vỉa hè: Rà soát, thống nhất phương án đốn hạ, di dời xây xanh

Chủ đầu tư cho biết sau khi cải tạo, lát xong vỉa hè sẽ trồng mới cây xanh. Cây bị chặt hạ triển khai đồng thời với thi công hào kỹ thuật. Cây cần di dời sẽ được chọn vị trí mới, chăm sóc vài tháng sau đó sẽ trồng ở nơi phù hợp.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư dự án làm việc với UBND phường Đông Hà và Nam Đông Hà để rà soát, thống nhất phương án đốn hạ, di dời cây xanh.

Theo đó, cây xanh nào không phù hợp vỉa hè hoặc cản trở thi công hạng mục ngầm thì đốn hạ, di dời. Đối với những cây xanh phù hợp thì phải giữ lại.

cải tạo vỉa hè vỉa hè tuyến đường tỉnh Quảng trị đông hà cây xanh Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
