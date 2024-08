Để đảm bảo an ninh trật tự, công an phường đã yêu cầu chủ nhà không rải tiền, thay vào đó sẽ phát đồ từ thiện theo thứ tự xếp hàng và phiếu in sẵn. Lực lượng chức năng phải túc trực tại khu vực Thương xá Đồng Khánh (quận 5, TPHCM) và liên tục nhắc nhở người dân đảm bảo an ninh, trật tự.