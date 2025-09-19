Hàng trăm người lao đao vì chủ hụi ôm hơn 117 tỉ đồng bỏ trốn

Ngày 19-9, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án chung thân đối với bị cáo Lê Thị Lại (SN 1964, trú xã Tuyên Quang, Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án, trong thời gian dài làm chủ đường dây hụi, bà Lại đã chiếm đoạt của hàng trăm người dân với số tiền hơn 117 tỉ đồng, khiến nhiều gia đình lâm cảnh lao đao.

Cụ thể, từ năm 2005, bà Lại bắt đầu đứng ra làm hụi. Giai đoạn đầu, việc góp – lĩnh tiền huê hụi được thực hiện đầy đủ nên dần tạo được lòng tin.

Tuy nhiên, từ năm 2017, khi quy mô các dây huê ngày càng lớn, bị cáo đã lấy tiền của người sau trả cho người trước, đồng thời liên tục lập thêm dây hụi mới để xoay vòng.

Chủ hụi Lê Thị Lại tại phiên xét xử. Ảnh: ĐP



Đến cuối năm 2020, bị cáo tổ chức dây hụi với 947 người tham gia, tổng cộng 19.043 phần. Chỉ riêng dây hụi này đã có 203 người bị chiếm đoạt hơn 117 tỉ đồng.

Bà Lại còn tung tin có nhiều người "choàng hụi" để ép người chơi mua lại phần hụi giá trị cao. Có tới 295 người tin theo, nộp vào hơn 156 tỉ đồng.

Trong số tiền này, một phần được trả lãi, còn lại bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến tháng 1-2021, bà Lại mất khả năng thanh toán, bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong vụ án, có 202 bị hại yêu cầu bồi thường với tổng số tiền hơn 116 tỉ đồng; riêng bà Lê Thị Bích Hằng không yêu cầu bồi thường số tiền 768,4 triệu đồng đã bị chiếm đoạt.

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Lại mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài hình phạt tù, bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền hơn 116 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định pháp luật.

