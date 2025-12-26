Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến - phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Đoàn Uyên Thao

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2024, bà Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động nhận tiền gửi của hàng trăm người dân. Bà Thao đưa ra mức lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng, hình thức gửi không kỳ hạn và được rút tiền gửi theo nhu cầu.

Sau khi nhận tiền, bà Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi khi người dân có nhu cầu đến rút. Tức là lấy của người sau để trả cho người trước, tạo cảm giác hoạt động gửi tiền có lãi, thanh toán sòng phẳng.

Đến nay, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn, làm việc với 249 người dân tố cáo Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỉ đồng.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ vào năm 2024, mặc dù công ty này đã không có khả năng trả nợ, có nguy cơ phá sản nhưng bà Thao vẫn tạo vỏ bọc giàu có. Từ đó, bà ta đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền sẽ được thanh toán tiền lãi từ 0,7% đến 1%/tháng để 5 người ở Đắk Lắk tin tưởng gửi hơn 2,3 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, bà Thao dùng để thanh toán tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến chủ yếu hoạt động mua bán, nhận ký gửi nông sản và nhận tiền gửi của người dân.

Những năm đầu, công ty sòng phẳng trong việc thanh toán để lấy lòng tin. Tuy nhiên, khoảng 2 đến 3 năm nay, công ty đã không thực hiện theo cam kết, chối bỏ trách nhiệm trả nợ.

Nhiều người dân làm lụng vất vả, gom góp từng hạt cà phê, hồ tiêu đến ký gửi hoặc cho Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến vay tiền giờ rơi vào cảnh khốn cùng.

Vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.