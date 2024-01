Hàng trăm trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn

Ngày 2-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30-12-2023 đến ngày 1-1-2024), tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được bảo đảm ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn…



Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết Dương lịch 2024

Theo đó, trong 3 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự; 11 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 10 người bị thương.

221 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong đó, lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower"; điều tra làm rõ 2 vụ đánh bạc, bắt giữ 12 người; 2 vụ trộm cắp tài sản, tạm giữ 2 đối tượng; xử lý 5 vụ, 9 người phạm tội về ma túy; 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 775 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 2,1 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định đối với 101 trường hợp, tạm giữ 210 phương tiện vi phạm, trong đó, xử phạt 221 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 700 triệu đồng.

Có được kết quả trên, ngay từ rất sớm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, TP tập trung lực lượng, triển khai thực hiện toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực được giao.

Đồng thời, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của các tầng lớp nhân dân.