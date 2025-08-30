HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hàng trăm viên chức, lao động Bệnh viện Nhân dân Gia Định đi bộ vì sức khỏe

Thanh Nga

(NLĐO)- Chương trình nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa các nhân viên y tế của bệnh viện.

Hàng trăm viên chức, lao động Bệnh viện Nhân dân Gia Định đi bộ vì sức khỏe - Ảnh 1.

Đông đảo viên chức, người lao động tham chương trình "Blouse walk - Đi bộ vì sức khỏe và gắn kết"

Hàng trăm viên chức, người lao động của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) đã hào hứng tham gia chương trình "Blouse walk - Đi bộ vì sức khỏe và gắn kết" do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện tổ chức vào sáng 30-8, tại sân vận động Gia Định.

"Blouse walk - Đi bộ vì sức khỏe và gắn kết" là hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho đội ngũ viên chức, người lao động Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Hàng trăm viên chức, lao động Bệnh viện Nhân dân Gia Định đi bộ vì sức khỏe - Ảnh 2.

Viên chức, lao động của bệnh viện hào hứng tham gia chương trình

TS.BS. Nguyễn Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết chương trình "Blouse walk - Đi bộ vì sức khỏe và gắn kết" không chỉ khuyến khích lối sống lành mạnh, nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất mà còn tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa các nhân viên y tế của bệnh viện. Đây cũng là dịp để lan tỏa thông điệp "Sống khỏe để cống hiến", góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, đồng thời hưởng ứng thiết thực cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Với ý nghĩa đó, chương trình đã thu hút hơn 300 viên chức, người lao động của bệnh viện đăng ký tham gia các nội dung thi đấu bao gồm đơn nữ với cự ly 800m, đơn nam với cự ly 1.600m, đồng đội nữ với cự ly 1.600m và đồng đội nam với cự ly 2.000m.

Hàng trăm viên chức, lao động Bệnh viện Nhân dân Gia Định đi bộ vì sức khỏe - Ảnh 3.

Ban tổ chức khen thưởng và chụp hình lưu cùng các cá nhân có thành tích tốt

Kết quả, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho từng cự ly thi đấu. Bên cạnh đócòn có các giải thưởng như vận động viên lớn tuổi nhất, đội phong cách, cổ động viên nhiệt tình...

Tin liên quan

Tăng ưu đãi nhân lực chăm sóc sức khỏe

Tăng ưu đãi nhân lực chăm sóc sức khỏe

Nhiều nước đang chạy đua tuyển dụng điều dưỡng, hộ lý và nhân viên chăm sóc người cao tuổi

Tặng quà, chăm sóc sức khỏe người lao động

Ngày 26-5, LĐLĐ TP HCM phối hợp cùng Hội LHPN TP tổ chức chương trình "Ngày hội nữ công nhân (CN)" năm 2024 tại KCN Tân Thới Hiệp, quận 12.

Chăm sóc sức khỏe cho lao động khó khăn

Sáng 23-5, tại Công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM đã phối hợp cùng Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP HCM) tổ chức chương trình "Vì sức khỏe người lao động".

nhân viên y tế người lao động công đoàn Bệnh viện Nhân dân Gia Định Đi bộ vì sức khỏe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo