Đông đảo viên chức, người lao động tham chương trình "Blouse walk - Đi bộ vì sức khỏe và gắn kết"

Hàng trăm viên chức, người lao động của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) đã hào hứng tham gia chương trình "Blouse walk - Đi bộ vì sức khỏe và gắn kết" do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện tổ chức vào sáng 30-8, tại sân vận động Gia Định.

"Blouse walk - Đi bộ vì sức khỏe và gắn kết" là hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho đội ngũ viên chức, người lao động Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Viên chức, lao động của bệnh viện hào hứng tham gia chương trình

TS.BS. Nguyễn Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết chương trình "Blouse walk - Đi bộ vì sức khỏe và gắn kết" không chỉ khuyến khích lối sống lành mạnh, nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất mà còn tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa các nhân viên y tế của bệnh viện. Đây cũng là dịp để lan tỏa thông điệp "Sống khỏe để cống hiến", góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, đồng thời hưởng ứng thiết thực cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Với ý nghĩa đó, chương trình đã thu hút hơn 300 viên chức, người lao động của bệnh viện đăng ký tham gia các nội dung thi đấu bao gồm đơn nữ với cự ly 800m, đơn nam với cự ly 1.600m, đồng đội nữ với cự ly 1.600m và đồng đội nam với cự ly 2.000m.

Ban tổ chức khen thưởng và chụp hình lưu cùng các cá nhân có thành tích tốt

Kết quả, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho từng cự ly thi đấu. Bên cạnh đócòn có các giải thưởng như vận động viên lớn tuổi nhất, đội phong cách, cổ động viên nhiệt tình...