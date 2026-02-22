HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong những ngày đầu năm mới, có khoảng 5 vạn khách du lịch đã đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa ở Thanh Hóa để xin "nước thánh", cầu bình an

Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày đầu năm mới, hàng vạn người dân, du khách khắp nơi lại đổ về Phủ Na, một ngôi đền thiêng ở xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, để xin "nước thánh" cầu may mắn, bình an.

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 1.

Biển người đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa du Xuân, xin "nước thánh" cầu may mắn, bình an

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ (xã Xuân Du) nằm bên dưới chân núi Nưa, trên đỉnh núi này có đền Am Tiên và huyệt đạo thiêng bậc nhất.

Năm nay thời tiết thuận lợi nên hàng ngàn du khách khắp nơi đã đổ về đền để du Xuân, vãn cảnh, xin "nước thánh" để cầu may mắn, bình an.

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 2.
Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 3.

Đền Phủ Na là điểm đến hút khách du lịch những ngày đầu năm mới

Theo đại diện xã Xuân Du, đến hết ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết) đã có khoảng 50 ngàn người dân, du khách đổ về đền Phủ Na du Xuân, đặc biệt trong ngày 21-2 có khoảng 20 ngàn khách.

Hình ảnh "biển" người đổ về ngôi đền thiêng ở Thanh Hóa xin "nước thánh":

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 4.

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm ngay dưới chân núi Nưa, nơi có huyện đạo thiêng

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 5.

Trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026, có khoảng 50.000 du khách đổ về Phủ Na du Xuân, cầu bình an

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 6.
Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 7.
Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 8.

Các tuyến đường đổ về Phủ Na kẹt cứng người trong ngày mùng 4 và 5 Tết

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 9.

Bãi trông giữ xe ken đặc, không còn chỗ trống

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 10.

Người dân nhích từng bước một khi lên khu vực lấy "nước thánh"

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 11.

Điểm lấy "nước thánh" là một thác nước nhỏ trên một ngọn đồi, cách đền Phủ Na khoảng 500 m

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 12.
Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 13.
Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 14.
Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 15.

Theo quan niệm, lấy "nước thánh" về dùng, rửa mặt sẽ có nhiều may mắn, bình an nên người dân khi tới Phủ Na du Xuân đều phải lên đây để xin "nước thánh"

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 16.

Người dân mang can xếp hàng chờ lấy "nước thánh"

Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh" - Ảnh 17.

Đền Phủ Na đông khách nhất là vào những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, đền vẫn mở cửa đón du khách trong suốt những tháng đầu năm mới.

