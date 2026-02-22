Hàng vạn du khách đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa xin "nước thánh"

Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày đầu năm mới, hàng vạn người dân, du khách khắp nơi lại đổ về Phủ Na, một ngôi đền thiêng ở xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, để xin "nước thánh" cầu may mắn, bình an.

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ (xã Xuân Du) nằm bên dưới chân núi Nưa, trên đỉnh núi này có đền Am Tiên và huyệt đạo thiêng bậc nhất.

Năm nay thời tiết thuận lợi nên hàng ngàn du khách khắp nơi đã đổ về đền để du Xuân, vãn cảnh, xin "nước thánh" để cầu may mắn, bình an.

Đền Phủ Na là điểm đến hút khách du lịch những ngày đầu năm mới

Theo đại diện xã Xuân Du, đến hết ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết) đã có khoảng 50 ngàn người dân, du khách đổ về đền Phủ Na du Xuân, đặc biệt trong ngày 21-2 có khoảng 20 ngàn khách.

Hình ảnh "biển" người đổ về ngôi đền thiêng ở Thanh Hóa xin "nước thánh":

Trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026, có khoảng 50.000 du khách đổ về Phủ Na du Xuân, cầu bình an

Các tuyến đường đổ về Phủ Na kẹt cứng người trong ngày mùng 4 và 5 Tết

Bãi trông giữ xe ken đặc, không còn chỗ trống

Người dân nhích từng bước một khi lên khu vực lấy "nước thánh"

Điểm lấy "nước thánh" là một thác nước nhỏ trên một ngọn đồi, cách đền Phủ Na khoảng 500 m

Theo quan niệm, lấy "nước thánh" về dùng, rửa mặt sẽ có nhiều may mắn, bình an nên người dân khi tới Phủ Na du Xuân đều phải lên đây để xin "nước thánh"

Người dân mang can xếp hàng chờ lấy "nước thánh"