Hàng vạn người du xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Trung tâm Di sản Hoàng Thành Thăng Long mở cửa đón khách tham quan từ sáng mùng 2 tết Giáp Thìn với nhiều hoạt động hấp dẫn, tái hiện các không gian di sản văn hóa phi vật thể.

Du khách đón xuân trong trang phục cung đình tại Hoàng Thành Thăng Long

Tại di sản văn hóa thế giới này, du khách được hòa mình trong không gian phong tục Tết truyền thống của Thăng Long - Hà Nội, nghe nhiều câu chuyện thú vị về mùa xuân hạnh phúc.

Du khách cũng được xem bộ phim 3D tái hiện nghi lễ Chính đán thời Lê, với lễ thiết triều đầu tiên của năm mới, thể hiện mong muốn một năm mới quốc thái, dân cường.

Khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm

Du khách cũng được xem bộ phim 3D tái hiện nghi lễ Chính đán thời Lê, với lễ thiết triều đầu tiên của năm mới, thể hiện mong muốn một năm mới quốc thái, dân cường.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết (từ ngày 8 đến 10-2, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn), Hà Nội đón 187.000 lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.



Đặc biệt, khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2023 với 39.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 725 tỉ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất bình quân sử dụng buồng phòng khối khách sạn ước tính đạt 50,4%, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Các em nhỏ xem múa rối tại Hoàng Thành Thăng Long

Theo Sở Du lịch Hà Nội, để bảo đảm hoạt động du lịch đầu năm mới diễn ra vui tươi, an toàn, ngay từ trước Tết, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành các văn bản gửi các cơ sở kinh doanh du lịch, yêu cầu nghiêm túc thực hiện rà soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.



Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết hoạt động du lịch của Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán cơ bản diễn ra an toàn, vui tươi, không xuất hiện hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn có điểm đến du lịch chưa bảo đảm tốt công tác vệ sinh môi trường, nhất là sau thời điểm Giao thừa.

"Đoàn thanh tra của Sở đã kiểm tra một số điểm đến tập trung đông khách du lịch, gồm: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di sản Hoàng thành Thăng Long, khu vực đền Ngọc Sơn và xung quanh hồ Hoàn Kiếm... Thời gian tới, sở sẽ tăng cường thực hiện công tác này"- bà Đặng Hương Giang nói.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hoàng thành Thăng Long:

Bắt đầu từ sáng mùng 2 Tết Giáp Thìn, Trung tâm Di sản - Hoàng Thành Thăng Long bắt đầu mở rộng cửa đón khách tham quan với nhiều hoạt động hấp dẫn

Hoàng Thành Thăng Long tái hiện nhiều hoạt động các không gian di sản văn hóa phi vật thể

Chỉ tính trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, Hoàng thành Thăng Long đã đón tiếp 31.000 lượt khách

Khách tham quan đến với khu di sản Hoàng Thành Thăng Long được hòa mình trong không gian phong tục Tết truyền thống của Thăng Long Hà Nội vừa cầu kỳ, vừa giản dị với nhiều câu chuyện thú vị thể hiện hy vọng về một mùa Xuân đầm ấp, hạnh phúc

Người dân và du khách chụp ảnh tại Hoàng thành Thăng Long

Đặc biệt, lần đầu tiên, du khách sẽ được xem bộ phim 3D tái hiện nghi lễ Chính đán thời Lê, với lễ thiết triều đầu tiên của năm mới, thể hiện mong muốn một năm mới quốc thái, dân cường

Người dân và du khách đi dạo, tham quan tại Hoàng thành Thăng Long