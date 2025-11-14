Hàng Việt vươn lên bằng tiêu chuẩn Nhật

Saigon Co.op hợp tác với Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản (JFSM) đang mở ra hướng đi mới: giúp hàng Việt nâng chuẩn theo tiêu chuẩn Nhật, vững vàng hội nhập thị trường quốc tế.

Áp lực hội nhập và đòi hỏi nâng chuẩn

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng, truy xuất nguồn gốc và uy tín thương hiệu. Cùng lúc, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA… đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất với nhiều doanh nghiệp nội không nằm ở sản phẩm, mà ở chuẩn mực sản xuất và kiểm soát chất lượng. Việc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) chủ động hợp tác với JFSM để áp dụng Bộ tiêu chuẩn JFS, đang được công nhận rộng rãi tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á, được xem là bước đi đón đầu xu hướng hội nhập, giúp hàng Việt nâng tầm cạnh tranh.

Mới đây, Saigon Co.op và JFSM đã ký thỏa thuận chiến lược. Thông qua thỏa thuận này, hai bên sẽ phối hợp triển khai Bộ tiêu chuẩn JFS đến hơn 200 nhà cung cấp của Saigon Co.op trong lĩnh vực thực phẩm. Mục tiêu là nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng hàng hóa theo chuẩn quốc tế, bảo đảm hàng hóa minh bạch, an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, hợp tác còn tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất - kinh doanh, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời quảng bá mô hình quản trị tiên tiến JFS thông qua các hoạt động giao thương giữa các quốc gia hợp tác cùng JFSM và Saigon Co.op. "Khi nhà cung cấp mạnh lên, người tiêu dùng cũng được hưởng lợi. Đó là mục tiêu lớn nhất của Saigon Co.op" - ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, nhấn mạnh.

Đại diện JFSM và Saigon Co.op ký kết thỏa thuận hợp tác

Thay vì chỉ tập trung vào khâu kinh doanh cuối cùng, Saigon Co.op chuẩn hóa ngay từ nguồn cung. Theo đó, thông qua việc hỗ trợ nhà cung cấp áp dụng tiêu chuẩn JFS sẽ giúp nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Song song đó, chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân sự phụ trách chất lượng, giúp đội ngũ trong nước tiếp cận trực tiếp quy trình và công cụ quản lý hiện đại của Nhật Bản. Cách làm này biến Saigon Co.op từ người mua hàng thành đối tác phát triển cùng nhà cung cấp, hình thành chuỗi liên kết tin cậy từ nông trại - nhà máy - siêu thị. Nếu làm tốt việc hợp tác này, hàng Việt - đặc biệt là thực phẩm tươi sống, chế biến - sẽ dần đạt chuẩn Nhật, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang các thị trường cao cấp.

Bước đi chiến lược

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Saigon Co.op và JFSM ngày 11-11, ông Ichiro Abe - đại diện Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản - nhấn mạnh: An toàn thực phẩm không có biên giới. Khi hàng Việt đạt chuẩn quốc tế, người tiêu dùng trong nước cũng được hưởng lợi. Quả thực, ngày nay, hàng Việt đã có mặt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù vậy, không ít doanh nghiệp vẫn còn loay hoay trước yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính. Do đó, rất cần có hướng chuẩn hóa mới cho hàng Việt.

Saigon Co.op triển khai chương trình Tick xanh trách nhiệm do Sở Công Thương TP HCM phát động

Còn ông Dương Minh Quang thì cho biết Saigon Co.op không chỉ kiểm soát hàng hóa mà còn đồng hành để nhà cung cấp Việt mạnh lên bằng năng lực nội tại và tiêu chuẩn quốc tế. Trong hơn 35 năm hoạt động, trong vai trò là đơn vị phân phối, Saigon Co.op không chỉ là người dẫn đường giúp nhà cung cấp Việt bước vào hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, doanh nghiệp bán lẻ đã kiên trì đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng đa tầng, từ phòng thí nghiệm, xe kiểm nghiệm lưu động đến đội ngũ hơn 200 nhân sự chuyên trách về an toàn thực phẩm.

Hiện nay, tất cả sản phẩm trước khi lên quầy kệ tại Co.opmart, Co.opXtra hay Co.op Food đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Saigon Co.op còn phối hợp với các trung tâm kiểm nghiệm quốc tế, vận hành theo chuẩn ISO 9001 và ISO 22000, bảo đảm mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt chất lượng an toàn tuyệt đối. Có thể thấy, đằng sau mỗi bó rau sạch, mỗi vỉ thịt có mã QR truy xuất nguồn gốc, là sự đầu tư bài bản cho hạ tầng, con người và quy trình kiểm định. Rất nhiều người tiêu dùng cho biết họ chọn Co.opmart vì tin tưởng siêu thị đặt sức khỏe khách hàng lên trước lợi nhuận.

Mở cánh cửa ra thế giới

Đại diện phía Nhật Bản, ông Masanori Kotani - Chủ tịch JFSM - đánh giá cao quyết tâm của Saigon Co.op: "Saigon Co.op có đủ nền tảng để trở thành hình mẫu của Đông Nam Á trong việc chuẩn hóa tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Việc áp dụng Bộ tiêu chuẩn JFS sẽ tạo ra ngôn ngữ chung cho doanh nghiệp Việt khi hội nhập thị trường khu vực".

Không dừng lại ở việc áp dụng JFS, Saigon Co.op còn hướng tới xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng phù hợp điều kiện Việt Nam, kế thừa tinh thần của JFS và các quy chuẩn quốc tế khác. Khi hoàn thiện, bộ tiêu chuẩn này có thể trở thành khung tham chiếu chung cho toàn hệ thống phân phối nội địa - một nền tảng để hàng Việt vươn xa hơn.

"Chương trình hợp tác không chỉ là đưa tiêu chuẩn quốc tế vào hệ thống phân phối mà còn giúp nâng năng lực của các nhà cung cấp Việt Nam, để họ có thể tự tin tham gia các chuỗi bán lẻ lớn trong và ngoài nước" - ông Dương Minh Quang nói thêm.

Các chuyên gia kỳ vọng mô hình hợp tác này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa trong ngành bán lẻ, nơi những doanh nghiệp nội địa khác có thể học hỏi, cùng nâng chuẩn chung, hình thành một hệ sinh thái hàng Việt chất lượng cao.

Chuẩn JFS được đánh giá là một trong những hệ thống toàn diện, bao trùm từ điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc và quản lý rủi ro. Khi được áp dụng rộng rãi, chuẩn này giúp hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, giảm thiểu rủi ro vi phạm an toàn thực phẩm và tạo niềm tin bền vững cho người tiêu dùng.

