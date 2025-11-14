Hàng Việt vươn lên bằng tiêu chuẩn Nhật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hàng Việt vươn lên bằng tiêu chuẩn Nhật

Minh Nhi

Saigon Co.op bắt tay với JFSM, mở lối chuẩn hóa quốc tế cho chuỗi cung ứng hàng Việt

Saigon Co.op hợp tác với Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản (JFSM) đang mở ra hướng đi mới: giúp hàng Việt nâng chuẩn theo tiêu chuẩn Nhật, vững vàng hội nhập thị trường quốc tế.

Áp lực hội nhập và đòi hỏi nâng chuẩn

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng, truy xuất nguồn gốc và uy tín thương hiệu. Cùng lúc, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA… đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất với nhiều doanh nghiệp nội không nằm ở sản phẩm, mà ở chuẩn mực sản xuất và kiểm soát chất lượng. Việc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) chủ động hợp tác với JFSM để áp dụng Bộ tiêu chuẩn JFS, đang được công nhận rộng rãi tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á, được xem là bước đi đón đầu xu hướng hội nhập, giúp hàng Việt nâng tầm cạnh tranh.

Mới đây, Saigon Co.op và JFSM đã ký thỏa thuận chiến lược. Thông qua thỏa thuận này, hai bên sẽ phối hợp triển khai Bộ tiêu chuẩn JFS đến hơn 200 nhà cung cấp của Saigon Co.op trong lĩnh vực thực phẩm. Mục tiêu là nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng hàng hóa theo chuẩn quốc tế, bảo đảm hàng hóa minh bạch, an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, hợp tác còn tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất - kinh doanh, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời quảng bá mô hình quản trị tiên tiến JFS thông qua các hoạt động giao thương giữa các quốc gia hợp tác cùng JFSM và Saigon Co.op. "Khi nhà cung cấp mạnh lên, người tiêu dùng cũng được hưởng lợi. Đó là mục tiêu lớn nhất của Saigon Co.op" - ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, nhấn mạnh.

Hàng Việt vươn lên bằng tiêu chuẩn Nhật - Ảnh 1.

Đại diện JFSM và Saigon Co.op ký kết thỏa thuận hợp tác

Thay vì chỉ tập trung vào khâu kinh doanh cuối cùng, Saigon Co.op chuẩn hóa ngay từ nguồn cung. Theo đó, thông qua việc hỗ trợ nhà cung cấp áp dụng tiêu chuẩn JFS sẽ giúp nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Song song đó, chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân sự phụ trách chất lượng, giúp đội ngũ trong nước tiếp cận trực tiếp quy trình và công cụ quản lý hiện đại của Nhật Bản. Cách làm này biến Saigon Co.op từ người mua hàng thành đối tác phát triển cùng nhà cung cấp, hình thành chuỗi liên kết tin cậy từ nông trại - nhà máy - siêu thị. Nếu làm tốt việc hợp tác này, hàng Việt - đặc biệt là thực phẩm tươi sống, chế biến - sẽ dần đạt chuẩn Nhật, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang các thị trường cao cấp.

Bước đi chiến lược

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Saigon Co.op và JFSM ngày 11-11, ông Ichiro Abe - đại diện Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản - nhấn mạnh: An toàn thực phẩm không có biên giới. Khi hàng Việt đạt chuẩn quốc tế, người tiêu dùng trong nước cũng được hưởng lợi. Quả thực, ngày nay, hàng Việt đã có mặt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù vậy, không ít doanh nghiệp vẫn còn loay hoay trước yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính. Do đó, rất cần có hướng chuẩn hóa mới cho hàng Việt.

Hàng Việt vươn lên bằng tiêu chuẩn Nhật - Ảnh 2.

Saigon Co.op triển khai chương trình Tick xanh trách nhiệm do Sở Công Thương TP HCM phát động

Còn ông Dương Minh Quang thì cho biết Saigon Co.op không chỉ kiểm soát hàng hóa mà còn đồng hành để nhà cung cấp Việt mạnh lên bằng năng lực nội tại và tiêu chuẩn quốc tế. Trong hơn 35 năm hoạt động, trong vai trò là đơn vị phân phối, Saigon Co.op không chỉ là người dẫn đường giúp nhà cung cấp Việt bước vào hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, doanh nghiệp bán lẻ đã kiên trì đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng đa tầng, từ phòng thí nghiệm, xe kiểm nghiệm lưu động đến đội ngũ hơn 200 nhân sự chuyên trách về an toàn thực phẩm.

Hiện nay, tất cả sản phẩm trước khi lên quầy kệ tại Co.opmart, Co.opXtra hay Co.op Food đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Saigon Co.op còn phối hợp với các trung tâm kiểm nghiệm quốc tế, vận hành theo chuẩn ISO 9001 và ISO 22000, bảo đảm mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt chất lượng an toàn tuyệt đối. Có thể thấy, đằng sau mỗi bó rau sạch, mỗi vỉ thịt có mã QR truy xuất nguồn gốc, là sự đầu tư bài bản cho hạ tầng, con người và quy trình kiểm định. Rất nhiều người tiêu dùng cho biết họ chọn Co.opmart vì tin tưởng siêu thị đặt sức khỏe khách hàng lên trước lợi nhuận.

Hàng Việt vươn lên bằng tiêu chuẩn Nhật - Ảnh 3.

Mở cánh cửa ra thế giới

Đại diện phía Nhật Bản, ông Masanori Kotani - Chủ tịch JFSM - đánh giá cao quyết tâm của Saigon Co.op: "Saigon Co.op có đủ nền tảng để trở thành hình mẫu của Đông Nam Á trong việc chuẩn hóa tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Việc áp dụng Bộ tiêu chuẩn JFS sẽ tạo ra ngôn ngữ chung cho doanh nghiệp Việt khi hội nhập thị trường khu vực".

Không dừng lại ở việc áp dụng JFS, Saigon Co.op còn hướng tới xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng phù hợp điều kiện Việt Nam, kế thừa tinh thần của JFS và các quy chuẩn quốc tế khác. Khi hoàn thiện, bộ tiêu chuẩn này có thể trở thành khung tham chiếu chung cho toàn hệ thống phân phối nội địa - một nền tảng để hàng Việt vươn xa hơn.

"Chương trình hợp tác không chỉ là đưa tiêu chuẩn quốc tế vào hệ thống phân phối mà còn giúp nâng năng lực của các nhà cung cấp Việt Nam, để họ có thể tự tin tham gia các chuỗi bán lẻ lớn trong và ngoài nước" - ông Dương Minh Quang nói thêm.

Các chuyên gia kỳ vọng mô hình hợp tác này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa trong ngành bán lẻ, nơi những doanh nghiệp nội địa khác có thể học hỏi, cùng nâng chuẩn chung, hình thành một hệ sinh thái hàng Việt chất lượng cao. 

Chuẩn JFS được đánh giá là một trong những hệ thống toàn diện, bao trùm từ điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc và quản lý rủi ro. Khi được áp dụng rộng rãi, chuẩn này giúp hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, giảm thiểu rủi ro vi phạm an toàn thực phẩm và tạo niềm tin bền vững cho người tiêu dùng.


Tạo sức bật bền vững cho hàng Việt

Chiến lược "hàng Việt chuẩn Nhật" của Saigon Co.op gắn liền với định hướng phát triển bền vững. Doanh nghiệp này đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhà cung cấp cải thiện quy trình sản xuất theo VietGAP, GlobalG.A.P, giảm bao bì nhựa, tăng sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường.

Mục tiêu đến năm 2030, Saigon Co.op đặt ra 100% nhà cung cấp thực phẩm tươi sống đạt chuẩn quốc tế hoặc tương đương, đồng thời triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc điện tử giúp người tiêu dùng kiểm tra thông tin sản phẩm ngay tại điểm bán.

"Khi hàng Việt đạt chuẩn quốc tế, chúng ta không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn củng cố niềm tin của người Việt với chính sản phẩm của mình" - ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, bày tỏ.


Hàng Việt vươn lên bằng tiêu chuẩn Nhật - Ảnh 4.

Hàng Việt vươn lên bằng tiêu chuẩn Nhật - Ảnh 5.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo