Thời sự

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TPHCM

Dương Ngọc

(NLĐO)- Nữ hành khách bất tỉnh trên chuyến bay đã được tổ bay Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời.

Thông tin từ Vietnam Airlines ngày 13-4 cho biết một hành khách bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và rơi vào trạng thái bất tỉnh trên chuyến bay VN099 từ San Francisco về TPHCM đã được tổ bay Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời, hỗ trợ và xử lý chuyên nghiệp.

- Ảnh 1.

Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời nữ hành khách, hỗ trợ và xử lý sau khi máy bay hạ cánh

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13-4 (giờ Việt Nam), trong quá trình phục vụ trên chuyến bay, tổ tiếp viên phát hiện hành khách H.Y.L. (quốc tịch Việt Nam), ngồi ghế 38F, gặp vấn đề sức khỏe, rơi vào tình trạng không phản hồi. Ngay lập tức, tiếp viên trưởng đã phát thanh trên chuyến bay để tìm kiếm sự hỗ trợ y tế, đồng thời tổ tiếp viên triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Hai hành khách là bác sĩ trên chuyến bay, gồm bà Jian Ying Liang (ghế 4A) và ông Keith Anh Kiet Ly (ghế 19D) đã tình nguyện phối hợp cùng phi hành đoàn kiểm tra các chỉ số sức khỏe và hỗ trợ xử lý tình huống. Sau khi được hỗ trợ, hành khách dần có phản ứng trở lại, tỉnh táo và có thể ngồi dậy với sự trợ giúp của tổ bay.

Trong suốt thời gian còn lại của hành trình, tổ tiếp viên tiếp tục theo dõi sát tình trạng của hành khách, đồng thời duy trì các biện pháp chăm sóc cần thiết. Trước khi máy bay hạ cánh, tổ bay đã chủ động thông báo cho bộ phận mặt đất chuẩn bị phương án hỗ trợ y tế.

Ngay sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách H.Y.L. được bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi theo quy định.

"Toàn bộ tình huống đã được Vietnam Airlines xử lý theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho hành khách và duy trì hành trình khai thác bình thường của chuyến bay, không phát sinh tình huống phải hạ cánh ngoài kế hoạch"- đại diện hãng bay cho biết.

Máy bay quay đầu, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để cấp cứu hành khách

Máy bay quay đầu, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để cấp cứu hành khách

(NLĐO)- Chuyến bay VN210 khởi hành từ TP HCM đi Hà Nội lúc 10 giờ ngày 8-10 đã phải quay đầu, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) sau gần 1 giờ bay để cấp cứu hành khách.

Máy bay Vietnam Airlines đi Nhật Bản quay đầu để cấp cứu hành khách trẻ em

(NLĐO)- Chuyến bay VN384 của Vietnam Airlines khởi hành sáng ngày 8-8 từ Hà Nội đi Haneda (Nhật Bản) sau hơn 1 giờ 45 phút cất cánh đã phải quay lại sân bay xuất phát nhằm cấp cứu cho một hành khách trẻ em.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp cứu hành khách

(NLĐO)- Kịp thời xin hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất khi phát hiện hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ TP HCM đi Pháp, tổ bay của Vietnam Airlies đã đảm bảo được tính mạng cho một hành khách người Pháp.

Vietnam Airlines cấp cứu hành khách trên máy bay hành khách bất tỉnh
