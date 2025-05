Hành khách… đi lạc ở nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, phải làm gì?

Sáng 9-5, phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, anh N.T.B (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết vừa có một trải nghiệm không mấy suôn sẻ vì "đi lạc" tới nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, anh có chuyến bay lúc 7 giờ sáng từ TP HCM đi Cam Ranh (Khánh Hòa) của Vietnam Airlines. Cứ nghĩ các chuyến bay của Vietnam Airlines đều đã chuyển đổi từ nhà ga nội địa cũ (T1) sang T3 nên anh B. đi thẳng tới nhà ga mới để làm thủ tục, sau đó thong thả đi dạo một vòng khám phá nhà ga mới đẹp, trước khi vào cửa an ninh.

Nhà ga T3 hiện chỉ khai thác các chuyến bay của Vietnam Airlines chặng giữa TP HCM và Hà Nội, Vân Đồn. Tất cả các chuyến bay nội địa còn lại của Vietnam Airlines và các hãng vẫn đang khai thác ở nhà ga nội địa cũ (T1).

"Đến lúc vào cửa an ninh, nhân viên an ninh mới nói đường bay này vẫn khởi hành ở nhà ga T1, nói tôi chạy qua liền để kịp giờ lên máy bay. Tới lúc đó tôi mới tá hỏa. Ra cổng sân bay thuê xe dịch vụ chở qua nhà ga T1, may không bị trễ chuyến" – anh B. toát mồ hôi.

Ghi nhận của phóng viên, sau hơn 3 tuần nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đi vào khai thác chính thức, không ít hành khách vẫn bị nhầm lẫn giữa các nhà ga. Thậm chí, không chỉ khách bay Vietnam Airlines, một số hành khách của các hãng hàng không khác cũng bị nhầm.

Vị trí nhà ga T3 và T1 cách nhau khoảng 20 phút di chuyển, tùy theo tình trạng giao thông, nên hành khách cần lưu ý để tránh nhầm lẫn

Ngoài yếu tố chưa cập nhật thông tin, một trong những lý do khiến khách bị nhầm là một số đại lý bán vé máy bay khi in thông tin cho khách đã cập nhật chuyến bay hiển thị khởi hành tại nhà ga T3, thay vì nhà ga T1 cũ. Phải đến khi khách ra cổng kiểm soát an ninh hoặc làm thủ tục, mới biết bị nhầm.

Đến thời điểm hiện tại, nhà ga T3 đang khai thác các chuyến bay của Vietnam Airlines giữa TP HCM và Hà Nội, Vân Đồn (Quảng Ninh). Các chuyến bay còn lại của hãng chưa chuyển sang khai thác tại nhà ga này.

Các hãng khác đều chưa công bố kế hoạch chuyển sang nhà ga T3. Theo đó, hành khách của các hãng Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Pacific Airlines, VASCO tiếp tục khai thác ở nhà ga nội địa cũ như lâu nay.

Do đó, để tránh đi nhầm nhà ga, hành khách được khuyến cáo đọc kỹ thông tin về chuyến bay, lịch trình bay của các hãng. Trường hợp đi nhầm nhà ga sang T3, các hãng hàng không cho biết giữa nhà ga T1 (nội địa cũ), T2 (quốc tế) và T3 có thời gian di chuyển khoảng 20 phút, tùy theo tình trạng giao thông.

Để thuận tiện di chuyển từ nhà ga T1 hoặc T2 (đối với khách nối chuyến) sang T3, hành khách có thể lựa chọn sử dụng xe buýt miễn phí do Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí (với tần suất trung bình từ 10 đến 20 phút mỗi chuyến) hoặc các loại xe công nghệ, taxi.

Đối với những hành khách đi nhầm, không bay nối chuyến, có thể sử dụng các loại xe công nghệ, taxi…