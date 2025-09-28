Hạnh phúc dưới bóng Quốc kỳ

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ vững chắc biển đảo, lãnh thổ quốc gia Việt Nam; lan tỏa hơn nữa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, Ban Biên tập Báo Người Lao Động quyết định kéo dài thời gian cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4.
Theo đó, hai cuộc thi kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 30-4-2026. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 7 năm Báo Người Lao Động triển khai chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" (1.6.2019 - 1.6.2026).
Bạn đọc vui lòng gửi ảnh dự thi về địa chỉ email: thiengliengcotoquoc2024@gmail.com.
