Khoa học

"Hành tinh từ cõi chết" có thể có sự sống

Anh Thư

(NLĐO) - Một phân tích mới cho thấy sự sống vẫn có cơ hội tồn tại trong các hệ sao "thây ma".

Trên chuyên san khoa học The Conversation, PGS Juliette Becker (Đại học Wisconsin-Madison - Mỹ) chỉ ra rằng xung quanh các sao lùn trắng vẫn có thể tồn tại các hành tinh có sự sống.

Sao lùn trắng là một ngôi sao đã chết, hay nói đúng hơn là phần "thây ma" còn trơ lại sau khi một ngôi sao đã sụp đổ.

Một sao lùn trắng có khối lượng bằng khoảng một nửa Mặt Trời nhưng khối lượng đó bị nén lại thành một thể tích gần bằng Trái Đất, với các electron ép sát vào nhau theo các định luật vật lý.

Khoảng 5 tỉ năm nữa, Mặt Trời của chúng ta cũng sẽ thành sao lùn trắng. Còn hiện tại, xung quanh chúng ta, ngay trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà), là khoảng 10 tỉ sao lùn trắng.

"Hành tinh từ cõi chết" có thể có sự sống - Ảnh 1.

Sao lùn trắng có thể sở hữu các hành tinh có sự sống quay quanh - Ảnh đồ họa: NEWS SCIENTIST

Từ lâu, các nhà khoa học đã đặt câu hỏi: Liệu các hành tinh quay quanh một ngôi sao có tồn tại sau khi ngôi sao đó chết đi hay không?

Một số quan sát thiên văn những năm gần đây đã xác nhận là có.

Câu hỏi tiếp theo nảy sinh: Liệu sự sống có cơ hội nào để sống sót khi "Mặt Trời" của hệ sao đó đã tắt ngấm?

Theo PGS Becker, câu trả lời là có thể, nếu hành tinh đó thỏa mãn một số điều kiện.

Thứ nhất, hành tinh ấy nằm trong "vùng sự sống" của sao lùn trắng: Chúng phải gần ngôi sao chết này hơn khoảng 10-100 lần so với vị trí "vùng sự sống" hệ Mặt Trời, mà Trái Đất của chúng ta gần như nằm ở vị trí đẹp nhất.

Thứ hai, nó phải sở hữu một đại dương, vì nước là điều kiện cần thiết cho sự sống ở bất kỳ thế giới nào.

Thứ ba, nó phải vượt qua giai đoạn sao khổng lồ đỏ mà vẫn giữ được nước.

Trước khi chết, ngôi sao sẽ nở to ra, bùng sáng một lần cuối trước khi sụp đổ. Mặt Trời được dự báo sẽ bao trùm 3 hành tinh gần nhất là Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất, khi hóa sao khổng lồ đỏ.

Cách duy nhất mà một ngoại hành tinh đi qua được giai đoạn này là nó phải ở xa sao mẹ hơn rất nhiều khi cái chết của ngôi sao diễn ra, sau đó dịch chuyển dần vào "vùng sự sống" mới lúc sao mẹ đã thành sao lùn trắng.

Mô phỏng máy tính cho thấy kiểu di chuyển này là khả thi nhưng có thể gây ra hiện tượng thủy triều làm bốc hơi nước bề mặt, khiến hành tinh này mất nước.

Vì vậy, để đạt được điều kiện thứ ba này, hành tinh đó phải di cư đủ muộn trong vòng đời của sao lùn trắng, khi nó đã nguội đi.

Với phân tích trên, các "hành tinh từ cõi chết" trở thành mục tiêu đầy hứa hẹn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài Trái Đất. Chúng rất khó quan sát, vì sao lùn trắng mờ hơn nhiều so với các ngôi sao thông thường.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đang khám phá những chiến lược mới để phát hiện và mô tả những thế giới khó nắm bắt này bằng cách sử dụng các kính viễn vọng tiên tiến như James Webb.

