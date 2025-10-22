Hành trình 10 năm "mong đợi ngày sếu trở về"

Sáng 22-10, tại Đường Sách TP HCM (phường Sài Gòn), nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh ra mắt sách ảnh "Sếu đầu đỏ" (NXB Thông Tấn) và khai mạc triển lãm ảnh "Mong đợi ngày sếu trở về".

Sau gần 10 năm rong ruổi qua các vùng đất ngập nước ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Australia, Nguyễn Trường Sinh đã hoàn thành công trình nhiếp ảnh dày 372 trang, in màu toàn bộ, quy tụ hơn 400 bức ảnh chọn lọc từ hơn 100.000 tấm ảnh gốc.

Sách ảnh "Sếu đầu đỏ" dày 372 trang

Cuốn sách được xem là tư liệu hiếm hoi phản ánh toàn diện đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của loài Sếu đầu đỏ (Grus antigone) - biểu tượng thiêng liêng của tình yêu và sự sống trong văn hóa Á Đông.

Phát biểu khai mạc, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh khẳng định cuốn sách không chỉ đơn thuần là một tập ảnh đẹp, mà còn là bản giao hưởng của ánh sáng, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn, nơi nghệ thuật gặp gỡ khoa học, nhiếp ảnh trở thành tiếng nói của niềm hy vọng và trách nhiệm với thiên nhiên Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh phát biểu

Song song ra mắt sách, triển lãm "Mong đợi ngày sếu trở về" giới thiệu 56 bức ảnh khổ lớn (90×90 cm), in sắc nét và có chú thích song ngữ Việt - Anh, tái hiện hành trình sinh tồn, di cư và sinh sản của loài chim quý hiếm này.

Những khung hình từ đôi sếu nhảy múa giữa sương sớm, tổ ấm giữa đồng nước đến cánh sếu bay về phía hoàng hôn Tràm Chim mang thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu thiên nhiên. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26-10.