Hành trình 10 năm "mong đợi ngày sếu trở về"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hành trình 10 năm "mong đợi ngày sếu trở về"

Tin - ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm ảnh "Mong đợi ngày sếu trở về" giới thiệu hành trình 10 năm ghi lại vẻ đẹp, sự mong manh và khát vọng hồi sinh của loài sếu đầu đỏ.

Sáng 22-10, tại Đường Sách TP HCM (phường Sài Gòn), nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh ra mắt sách ảnh "Sếu đầu đỏ" (NXB Thông Tấn) và khai mạc triển lãm ảnh "Mong đợi ngày sếu trở về".

Sau gần 10 năm rong ruổi qua các vùng đất ngập nước ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Australia, Nguyễn Trường Sinh đã hoàn thành công trình nhiếp ảnh dày 372 trang, in màu toàn bộ, quy tụ hơn 400 bức ảnh chọn lọc từ hơn 100.000 tấm ảnh gốc.

Hành trình 10 năm "mong đợi ngày sếu trở về" - Ảnh 1.

Sách ảnh "Sếu đầu đỏ" dày 372 trang

Cuốn sách được xem là tư liệu hiếm hoi phản ánh toàn diện đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của loài Sếu đầu đỏ (Grus antigone) - biểu tượng thiêng liêng của tình yêu và sự sống trong văn hóa Á Đông.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu khai mạc, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh khẳng định cuốn sách không chỉ đơn thuần là một tập ảnh đẹp, mà còn là bản giao hưởng của ánh sáng, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn, nơi nghệ thuật gặp gỡ khoa học, nhiếp ảnh trở thành tiếng nói của niềm hy vọng và trách nhiệm với thiên nhiên Việt Nam.

Hành trình 10 năm "mong đợi ngày sếu trở về" - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh phát biểu

Song song ra mắt sách, triển lãm "Mong đợi ngày sếu trở về" giới thiệu 56 bức ảnh khổ lớn (90×90 cm), in sắc nét và có chú thích song ngữ Việt - Anh, tái hiện hành trình sinh tồn, di cư và sinh sản của loài chim quý hiếm này.

TIN LIÊN QUAN

Những khung hình từ đôi sếu nhảy múa giữa sương sớm, tổ ấm giữa đồng nước đến cánh sếu bay về phía hoàng hôn Tràm Chim mang thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu thiên nhiên. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26-10.

Hành trình 10 năm "mong đợi ngày sếu trở về" - Ảnh 3.
Hành trình 10 năm "mong đợi ngày sếu trở về" - Ảnh 4.
Hành trình 10 năm "mong đợi ngày sếu trở về" - Ảnh 5.

Các hình ảnh tại triển lãm

Tin liên quan

Hình ảnh diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4 vào sách ảnh của Nguyễn Á

Hình ảnh diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4 vào sách ảnh của Nguyễn Á

(NLĐO) - Sách ảnh "50 năm sức mạnh Việt Nam" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ghi lại công tác hậu cần tại lễ diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ 30-4 vừa qua

"TP HCM - Sắc màu mới": Thành phố được kể bằng ngôn ngữ ảnh

(NLĐO) - Sau hơn hai tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 699 tác phẩm từ nhiều tác giả chuyên và không chuyên.

Một bác sĩ TP HCM thắng giải nhiếp ảnh thế giới

(NLĐO) - Những chuyến rong ruổi chụp ảnh ngắn ngủi ngoài giờ khám chữa bệnh đã đưa Ths.BS Đặng Hoài Anh ghi tên vào loạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới.

nhiếp ảnh gia triển lãm ảnh sếu đầu đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo