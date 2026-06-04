Hành trình 33 năm của ACB: Tăng trưởng có trách nhiệm

Ở cột mốc sinh nhật lần thứ 33, tinh thần "One Move - Chung một chuyển động" không chỉ là thông điệp kỷ niệm, mà còn phản ánh cách ACB bước vào giai đoạn đồng bộ toàn hệ thống để hiện thực hóa chiến lược C1425.

ACB chào đón sinh nhật lần thứ 33 với tinh thần "One Move - Chung một chuyển động"

Kết quả của một quá trình chuyển đổi

Ba mươi ba năm phát triển đã định hình nên một ACB với nền tảng tăng trưởng có kỷ luật và có trách nhiệm. Tổng tài sản vượt 1,025 triệu tỉ đồng, tăng gần 19%, trong khi dư nợ tín dụng đạt khoảng 687.000 tỉ đồng nhưng vẫn duy trì tỉ lệ nợ xấu dưới 1% và tỉ lệ bao phủ nợ xấu 114%. Sang quý I-2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì, với mức tăng 55% so với quý trước và 17% so với cùng kỳ.

Những kết quả này phản ánh một nguyên tắc xuyên suốt: tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro và sự ổn định hệ thống. Với kỷ luật tín dụng chặt chẽ và ưu tiên nhất quán cho chất lượng tài sản, ACB duy trì nhịp phát triển bền bỉ qua nhiều chu kỳ, thay vì phụ thuộc vào các nhịp tăng trưởng ngắn hạn.

Cách ACB tạo ra giá trị cho khách hàng cũng từng bước được mở rộng từ sản phẩm sang trải nghiệm. Thông qua việc đa dạng hóa giải pháp tài chính, cải tiến quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số và cá nhân hóa dịch vụ, ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch, mà còn hướng tới đồng hành sâu hơn trong hành trình tài chính của từng khách hàng.

Hơn 2,3 triệu lượt yêu cầu được xử lý mỗi năm cho thấy hệ thống vận hành ở quy mô lớn và liên tục. Cùng với đó, các lớp bảo mật đã giúp ngăn chặn hơn 37.500 trường hợp gian lận, bảo vệ trên 2.500 tỉ đồng tài sản - nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin dài hạn của khách hàng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, ACB thiết kế các giải pháp tài chính phù hợp từng ngành nghề, dựa trên hiểu biết về đặc thù và chu kỳ kinh doanh. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển trong các giai đoạn biến động.

Các hoạt động vì cộng đồng của ACB cũng được định hình theo hướng có hệ thống hơn. Trên nền tảng mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung (CSV), các sáng kiến trong sức khỏe, giáo dục và môi trường không còn triển khai rời rạc, mà gắn với chiến lược dài hạn, có đối tác chuyên môn và cơ chế đánh giá tác động rõ ràng.

"Hành trình Hy vọng" tiêu biểu cho hoạt động gắn với chiến lược dài hạn, với tổng ngân sách 10 tỉ đồng cho giai đoạn 2025-2028

Chính sự chuyển đổi tích lũy qua 33 năm đã hình thành nên một mô hình tăng trưởng có trách nhiệm, nơi hiệu quả, ổn định và giá trị dài hạn được đặt trong cùng một hệ quy chiếu. Đây cũng là nền tảng để ACB bước sang giai đoạn phát triển mới với chiến lược C1425.

Nếu hành trình 33 năm giúp ACB xây dựng nền tảng về quản trị, con người và niềm tin khách hàng, thì C1425 là bước tiếp theo nhằm chuyển hóa những nền tảng đó thành năng lực phục vụ khách hàng toàn diện và hiệu quả hơn trong tương lai.

Định hình giai đoạn mới: C1425, phát triển bền vững và chuyển động đồng bộ

Trên nền tảng đã được tích lũy, ACB bước vào giai đoạn phát triển mới với hai định hướng bổ trợ: chiến lược C1425 và Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030.

Nếu C1425 xác định cách ACB tạo ra tăng trưởng thông qua hiệu quả, cá nhân hóa giải pháp, trải nghiệm liền mạch và nền tảng công nghệ, dữ liệu, AI, thì Chiến lược Phát triển bền vững đảm bảo tăng trưởng đó được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị dài hạn.

Cách tiếp cận này giúp ACB chuyển từ các sáng kiến riêng lẻ sang một hệ thống hoạt động có liên kết, trong đó các chương trình được thiết kế theo hướng dài hạn, có lộ trình, nguồn lực và cơ chế đánh giá rõ ràng. Việc thống nhất giữa mục tiêu kinh doanh và mục tiêu bền vững cũng tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động mà vẫn duy trì được sự ổn định và hiệu quả - yếu tố đã được hình thành trong giai đoạn trước.

Trong bối cảnh đó, tinh thần "One Move - Chung một chuyển động" được lựa chọn làm điểm nhấn cho sinh nhật lần thứ 33 của ACB. Nếu C1425 xác định đích đến chiến lược, thì One Move thể hiện cách toàn hệ thống cùng hành động để hiện thực hóa chiến lược đó.

Chiến lược C1425 thể hiện tinh thần: mọi chuyển động đều hướng đến việc tạo thêm giá trị cho khách hàng

One Move không chỉ là sự đồng bộ giữa 15.000 nhân sự ACB, mà còn là sự kết nối giữa công nghệ, sản phẩm, dữ liệu, vận hành và trải nghiệm khách hàng trong cùng một hướng đi. Khi toàn bộ hệ thống chuyển động cùng nhau, khách hàng là người hưởng lợi trực tiếp thông qua trải nghiệm đơn giản hơn, nhanh hơn và phù hợp hơn với nhu cầu.

Cũng trong dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, ACB triển khai chuỗi hoạt động hướng đến sức khỏe, giáo dục và môi trường. Các sáng kiến như "Hành trình Hy vọng" - chương trình hỗ trợ 1 tỉ đồng cho các em nhỏ đang điều trị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố; "Đóng góp xanh" - nền tảng đóng góp minh bạch trên ACB ONE kết nối khách hàng với các dự án bảo vệ môi trường; cùng chương trình học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - hỗ trợ những tài năng trẻ tiếp tục theo đuổi con đường học tập - là những điểm nhấn tiêu biểu.

Ba mươi ba năm là một cột mốc để nhìn lại, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Với C1425 và tinh thần One Move, ACB đang tiếp tục lựa chọn con đường tăng trưởng có trách nhiệm - nơi hiệu quả kinh doanh, trải nghiệm khách hàng và giá trị cộng đồng cùng được đặt trong một chuyển động thống nhất.